Канье Вест после "голых фото" запретил жене пользоваться социальными сетями

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: Rachpoot.com

Канье Уэст запретил своей супруге Бьянке Ченсоре использовать социальные сети, чтобы защитить ее от негативных комментариев. Друзья женщины полагают, что это еще одна тактика для дальнейшей "изоляции" ее.

Об этом пишет Daily Mail.

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СМИ уже писали о длительных опасениях ее друзей, что 46-летний рэпер манипулирует ею. Несмотря на то, что близкие супруги рэпера даже вмешиваются в ее отношения и его "контроль", муж, похоже, изменил ее отношение к социальным сетям.

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: instagram.com/kanyewest/

"У Бьянки всегда были социальные сети, и она была в них активна, пока не вышла замуж за Канье. Он не хочет, чтобы она имела их, потому что думает, что ей будет больно, если ей придется читать неприятные вещи, которые говорят люди. Он убедил ее, что, поскольку она теперь звезда, она должна оставаться загадкой, и это жутко для тех, кто ее знает, поскольку это кажется еще одной формой контроля", — делится инсайдер.

"Он выставляет ее обнаженность в своем собственном аккаунте, чтобы контролировать ее. Это тревожно, и, ограждая ее от мира, он заставляет ее становиться все более и более изолированной. Она носит то, что он хочет, ходит, куда он хочет, и делает то, что он хочет, потому что у нее на самом деле нет другого выбора. Она прошла путь от его дизайнера до его жены, которая, к сожалению, не является оплачиваемой должностью. Она в ловушке", — добавляет источник.

Ранее Канье приказал своей супруге "никогда не разговаривать" — и выдал ей набор правил, по которым она должна жить, включая конкретную пищу, которую она может есть, и что она может надевать. Инсайдеры утверждали, что Бьянка Ченсори "подчиняется" Канье, потому что он убедил ее, что они имеют "королевский" статус.

"У Канье есть набор правил для Бьянки, которые включают в себя никогда не говорить и надевать то, что он хочет, чтобы она надевала. Она также обязана есть определенную еду и тренироваться, даже если Канье не тренируется", — рассказал инсайдер.

Бьянка и Канье тайно поженились в декабре 2022 года, только через месяц после того, как он завершил развод с 43-летней Ким Кардашьян.

Дизайнер, дочь известного австралийского гангстера, выросла в районе высшего класса в Мельбурне и посещала престижную гимназию Carey Baptist Grammar School.

Один из ее бывших одноклассников ранее описывал ее как "социальную бабочку, которая дружила со всеми", прежде чем обрести популярность.

Пара постоянно демонстрировала странные наряды во время выхода на публику, причем Бьянку часто замечали в голых колготках и телесных топах. Ранее в этом месяце он поделился серией откровенных снимков своей жены в Instagram. Он сначала опубликовал три фотографии Бьянки для своих 18,4 миллиона подписчиков, показывая ее одетую в черное бикини и стринги.

Напомним, Канье Уэст и его эпатажная супруга взяли паузу в отношениях.

Ранее Канье Уэст умудрился огорчить семью своей супруги.