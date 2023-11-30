Каньє Вест з'явився з дружиною на публіці в епатажному образі після чуток про розлучення
Після чуток про те, що Каньє Вест і його дружина Б'янка Ченсорі взяли паузу у стосунках, їх вже кілька разів бачила на публічних заходах у Дубаї. Днями їх помітили на вечірці у модному бутіку, де Ченсорі вкотре здивувала незвичним образом.
Про це пише Daily Mail.
Іграшка замість сумки
Нещодавно ходили чутки про те, що Каньє Вест і Б'янка Ченсорі взяли паузу у стосунках. Нібито друзі дівчини повпливали на неї і вона вирішила "втікти" від Каньє.
Проте останнім часом їх знову бачать разом на різних вечірках у Дубаї.
Останній вихід пари був на заході у магазині модного дизайнера взуття Аміни Муадді.
Вест і Ченсорі з'явилися у контрастних вбраннях. Він, як завжди, був одягнений у повністю чорний костюм, а Б'янка обрала коротку сукню нюдового кольору з хутряною шапкою. Вона доповнила образ туфлями на підборах.
Екстра-короткою сукнею і хутряною шапкою Б'янка вже нікого не здивує, тож цього разу вона вирішила зепатувати прикрасивши свій образ іграшкою, замість сумки.
На всіх фото дружина Веста позує з іграшкою, яка нагадує оленя Бембі. Здавалося, вона не відпускала його ні на хвилину.
Нагадаємо, Каньє Веста підловили на вечірці з епатажною дружиною.
Також ми писали, що Каньє Вест та його епатажна дружина взяли паузу у стосунках.
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