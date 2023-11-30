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Каньє Вест з'явився з дружиною на публіці в епатажному образі після чуток про розлучення

30 листопада 2023 10:55
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Каньє Вест з'явився з дружиною на публіці в епатажному образі після чуток про розлучення
Каньє Вест і Б'янка Ченсорі. Фото: https://www.instagram.com/justjared/
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Після чуток про те, що Каньє Вест і його дружина Б'янка Ченсорі взяли паузу у стосунках, їх вже кілька разів бачила на публічних заходах у Дубаї. Днями їх помітили на вечірці у модному бутіку, де Ченсорі вкотре здивувала незвичним образом. 

Про це пише Daily Mail

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Іграшка замість сумки

Нещодавно ходили чутки про те, що Каньє Вест і Б'янка Ченсорі взяли паузу у стосунках. Нібито друзі дівчини повпливали на неї і вона вирішила "втікти" від Каньє. 

Проте останнім часом їх знову бачать разом на різних вечірках у Дубаї. 

Останній вихід пари був на заході у магазині модного дизайнера взуття Аміни Муадді.

 

Каньє Вест
Скриншот зі сторіс instagram.com/emirateswoman

Вест і Ченсорі з'явилися у контрастних вбраннях. Він, як завжди, був одягнений у повністю чорний костюм, а Б'янка обрала коротку сукню нюдового кольору з хутряною шапкою. Вона доповнила образ туфлями на підборах.

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/emirateswoman

Екстра-короткою сукнею і хутряною шапкою Б'янка вже нікого не здивує, тож цього разу вона вирішила зепатувати прикрасивши свій образ іграшкою, замість сумки. 

Скриншот зі сторіс instagram.com/emirateswoman
Скриншот з instagram.com/emirateswoman

На всіх фото дружина Веста позує з іграшкою, яка нагадує оленя Бембі. Здавалося, вона не відпускала його ні на хвилину. 

Нагадаємо,  Каньє Веста підловили на вечірці з епатажною дружиною. 

Також ми писали, що Каньє Вест та його епатажна дружина взяли паузу у стосунках. 

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