Канье Вест появился с женой на публике в эпатажном образе после слухов о разводе

Канье Вест и Бьянка Ченсори. Фото: https://www.instagram.com/justjared/

После слухов о том, что Канье Вест и его жена Бьянка Ченсори взяли паузу в отношениях, их уже несколько раз видели на публичных мероприятиях в Дубае. На днях их заметили на вечеринке в модном бутике, где Ченсори в очередной раз удивила необычным образом.

Об этом пишет Daily Mail.

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Игрушка вместо сумки

Недавно ходили слухи о том, что Канье Вест и Бьянка Ченсори взяли паузу в отношениях. Якобы друзья девушки повлияли на нее, и она решила "убежать" от Канье.

Однако в последнее время их снова видят вместе на разных вечеринках в Дубае.

Последний выход пары был на мероприятии в магазине модного дизайнера обуви Амины Муадди.

Скриншот со страниц instagram.com/emirateswoman

Вест и Ченсори появились в контрастных нарядах. Он как всегда был одет в черный костюм, а Бьянка выбрала короткое платье нюдового цвета с меховой шапкой. Она дополнила образ туфлями на каблуке.

Скриншот со сторис instagram.com/emirateswoman

Экстра-коротким платьем и меховой шапкой Бьянка уже никого не удивит, поэтому на этот раз она решила эпатировать украсив свой образ игрушкой вместо сумки.

Скриншот со сторис instagram.com/emirateswoman

Скриншот с instagram.com/emirateswoman

На всех фото жена Веста позирует с игрушкой, напоминающей оленя Бэмби. Казалось, она не отпускала его ни на минуту.

Напомним, Канье Веста подловили на вечеринке с эпатажной женой.

Также мы писали, что Канье Вест и его эпатажная жена взяли паузу в отношениях.