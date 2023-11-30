Канье Вест появился с женой на публике в эпатажном образе после слухов о разводе
После слухов о том, что Канье Вест и его жена Бьянка Ченсори взяли паузу в отношениях, их уже несколько раз видели на публичных мероприятиях в Дубае. На днях их заметили на вечеринке в модном бутике, где Ченсори в очередной раз удивила необычным образом.
Об этом пишет Daily Mail.
Игрушка вместо сумки
Недавно ходили слухи о том, что Канье Вест и Бьянка Ченсори взяли паузу в отношениях. Якобы друзья девушки повлияли на нее, и она решила "убежать" от Канье.
Однако в последнее время их снова видят вместе на разных вечеринках в Дубае.
Последний выход пары был на мероприятии в магазине модного дизайнера обуви Амины Муадди.
Вест и Ченсори появились в контрастных нарядах. Он как всегда был одет в черный костюм, а Бьянка выбрала короткое платье нюдового цвета с меховой шапкой. Она дополнила образ туфлями на каблуке.
Экстра-коротким платьем и меховой шапкой Бьянка уже никого не удивит, поэтому на этот раз она решила эпатировать украсив свой образ игрушкой вместо сумки.
На всех фото жена Веста позирует с игрушкой, напоминающей оленя Бэмби. Казалось, она не отпускала его ни на минуту.
Напомним, Канье Веста подловили на вечеринке с эпатажной женой.
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