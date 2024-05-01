Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Катерина Кухар "наврочила" собі травму — танець зіграв з нею злий жарт arrow

Катерина Кухар "наврочила" собі травму — танець зіграв з нею злий жарт

1 травня 2024 12:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Балерина Катя Кухар сама собі напророчила травму — що це означає
Українська балерина Катерина Кухар на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Українська танцівниця, артистка балету Катерина Кухар нещодавно отримала серйозну травму, через яку їй довелося скасувати свої виступи. Цього разу заслужена і народна артистка України вирішила показати свій танець, після якого вона на сцені надірвала м’язи.

Відповідне відео Катерина Кухар оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Танець Катерини Кухар, який зіпсував її плани

На своїй офіційній сторінці в соціальній мережі українська прима-балерина показала відео, де продемонструвала свої професійні навички. Катерина показала танець на тлі гарного виду на природі, який вона виконала у спортивному костюмі блакитного кольору.

До того ж, танцівниця наголосила, що саме після цього танцю за декілька днів вона травмувалася під час свого виступу. Тобто, як каже балерина, вона ніби наврочила цим відео. Через травму їй зараз дуже важко ходити.

"Мініатюра "Наврочила"… Записала для вас заздалегідь відео до дня танцю, а через два дні отримала травму на сцені… Та зараз ледве ходжу. Танцюйте у задоволення і без наслідків", — написала в описі під відео Катерина Кухар.

Публікація зі сторінки Катерини Кухар
Танець Катерини Кухар перед травмою. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на танець Катерини Кухар

Коли фоловери української прими-балерини побачили її танець, вони не змогли пройти повз і почали його обговорювати в коментарях під її новим відео.

  • В нашому житті бувають і злети і падіння! Тримайтеся, наплачтесь, підіймайтесь, одужуйте і несіть світло і красоту, вроду і мудрість!!!!! Ангела-Охоронця
  • Швидкого одужання! Класне гумористичне виконання кожного жанру
  • Ні, я хочу знати, хто це придумав, я не можу припинити дивитись, любуватись і "либитись"
Коментарі зі сторінки Катерини Кухар
Коментар зі сторінки Катерини Кухар. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Катерини Кухар
Коментарі зі сторінки Катерини Кухар. Фото: скриншот з Instagram

Травма Катерини Кухар

Днями українська танцівниця заявила, що вона отримала серйозну травму, через яку їй навіть довелося скасувати свої концерти. Виявляється, Катерина надірвала свої м’язи просто під час виступу на сцені, через що вона навіть не може закінчити свій тур.

"Мені боляче це казати, але таке трапляється. Сьогодні наприкінці другого акту я отримала серйозну травму — надрив м'язів. Не зможу закінчити цей тур. Дякую за ті слова, що я почула", — сказала Катерина Кухар. 

Stories Катерини Кухар
Новина Катерини Кухар про травму. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська балерина Катерина Кухар показала себе в юні роки.

Раніше ми розповідали про те, що танцівниця Катерина Кухар кумедно висміяла сучасне мистецтво. 

Також ми повідомляли про те, що прима-балерина Катерина Кухар зізналася, чи рахує вона калорії.

Катерина Кухар
балет
шоу-бізнес
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри