Балерина Катя Кухар сама собі напророчила травму — що це означає

Українська балерина Катерина Кухар на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська танцівниця, артистка балету Катерина Кухар нещодавно отримала серйозну травму, через яку їй довелося скасувати свої виступи. Цього разу заслужена і народна артистка України вирішила показати свій танець, після якого вона на сцені надірвала м’язи.

Відповідне відео Катерина Кухар оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

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На своїй офіційній сторінці в соціальній мережі українська прима-балерина показала відео, де продемонструвала свої професійні навички. Катерина показала танець на тлі гарного виду на природі, який вона виконала у спортивному костюмі блакитного кольору.

До того ж, танцівниця наголосила, що саме після цього танцю за декілька днів вона травмувалася під час свого виступу. Тобто, як каже балерина, вона ніби наврочила цим відео. Через травму їй зараз дуже важко ходити.

"Мініатюра "Наврочила"… Записала для вас заздалегідь відео до дня танцю, а через два дні отримала травму на сцені… Та зараз ледве ходжу. Танцюйте у задоволення і без наслідків", — написала в описі під відео Катерина Кухар.

Танець Катерини Кухар перед травмою. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на танець Катерини Кухар

Коли фоловери української прими-балерини побачили її танець, вони не змогли пройти повз і почали його обговорювати в коментарях під її новим відео.

В нашому житті бувають і злети і падіння! Тримайтеся, наплачтесь, підіймайтесь, одужуйте і несіть світло і красоту, вроду і мудрість!!!!! Ангела-Охоронця

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Ні, я хочу знати, хто це придумав, я не можу припинити дивитись, любуватись і "либитись"

Коментар зі сторінки Катерини Кухар. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Катерини Кухар. Фото: скриншот з Instagram

Травма Катерини Кухар

Днями українська танцівниця заявила, що вона отримала серйозну травму, через яку їй навіть довелося скасувати свої концерти. Виявляється, Катерина надірвала свої м’язи просто під час виступу на сцені, через що вона навіть не може закінчити свій тур.

"Мені боляче це казати, але таке трапляється. Сьогодні наприкінці другого акту я отримала серйозну травму — надрив м'язів. Не зможу закінчити цей тур. Дякую за ті слова, що я почула", — сказала Катерина Кухар.

Новина Катерини Кухар про травму. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська балерина Катерина Кухар показала себе в юні роки.

Раніше ми розповідали про те, що танцівниця Катерина Кухар кумедно висміяла сучасне мистецтво.

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