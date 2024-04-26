Катерина Кухар травмувалася під час виступу — деталі

Українська балерина Катерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Відома українська балерина Катерина Кухар поділилася з прихильниками сумною новиною. Зірка скасувала заплановані виступи через травму.

Про це вона повідомила у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Балерина української опери травмувалася під час свого балетного туру містами України. Кухар надірвала м'язи та через це вимушена була скасувати заплановані виступи. Зірка подякувала аудиторії за теплу підтримку під час вистав.

"Мені болісно це казати, але таке трапляється. Сьогодні наприкінці другого акту я отримала серйозну травму – надрив м'язів. Не зможу закінчити цей тур. Дякую за ті слова, що я почула", — розповіла танцівниця.

Українська балерина Катерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Згодом артистка ще раз звернулася до своєї аудиторії, однак вже зі сльозами на очах і щирим зізнанням. Зірка розуміє, що людське тіло не досконале і потребує відпочинку, втім вона була не готова до скасування туру.

Українська балерина Катерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

"Якщо чесно, дуже-дуже сумно, тому що артист ніколи не буде до цього готовий. Ми розуміємо, що балетне тіло і людина не бездоганна. Вона не може працювати, як робот. Це завжди для артиста сумно й важко", — зізналася прима-балерина.

Нагадаємо, Катерина Кухар показала, як готується до гастролей із чоловіком. А раніше Катерина Кухар показала, які вистави не гратиме через війну