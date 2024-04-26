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Екатерина Кухар отменила запланированные выступления — что случилось

26 апреля 2024 11:32
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Екатерина Кухарь травмировалась во время выступления — детали
Украинская балерина Екатерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская балерина Екатерина Кухар поделилась с поклонниками печальной новостью. Звезда отменила запланированные выступления из-за травмы.

Об этом она сообщила в Stories на своей странице Instagram.

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Кухар травмировалась во время выступления

Балерина украинской оперы травмировалась во время балетного тура по городам Украины. Кухар надорвала мышцы и из-за этого вынуждена была отменить запланированные выступления. Звезда поблагодарила аудиторию за теплую поддержку во время представлений.

"Мне болезненно это говорить, но такое случается. Сегодня в конце второго акта я получила серьезную травму – надрыв мышц. Не смогу закончить этот тур. Спасибо за те слова, которые я услышала", — рассказала танцовщица.

Повар травмировался во время выступления
Украинская балерина Екатерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

Впоследствии артистка еще раз обратилась к своей аудитории, однако уже со слезами на глазах и искренним признанием. Звезда понимает, что человеческое тело не совершенно и нуждается в отдыхе, впрочем она была не готова к отмене тура.

Повар расплакался из-за отмененных выступлений
Украинская балерина Екатерина Кухар. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/

"Если честно, очень-очень грустно, потому что артист никогда не будет к этому готов. Мы понимаем, что балетное тело и человек не безупречен. Он не может работать, как робот. Это всегда для артиста грустно и тяжело", — призналась прима-балерина.

Напомним, Екатерина Кухар показала, как готовится к гастролям с мужем. А раньше Екатерина Кухар показала, какие спектакли не будет играть из-за войны.

артисты
Екатерина Кухар
балет
украинские звезды
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выступление
травма

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