Кейт Міддлтон вигуляла сторічну тіару на пишному прийомі

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з чоловіком принцом Вільямом. Фото: Reuters

Принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали державний прийом у Букінгемському палаці з нагоди приїзду президента Південної Кореї Юн Сок Йоля та його дружини Кім Кеон Хі. Політиків приймали король Карл IIІ та королева Камілла.

Про це пише Daily Mail.

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Кейт Міддлтон з'явилася у білій сукні Jenny Packham та тіарі королеви-матері Strathmore Rose, яка вже багато років не з'являлася на публіці. Образ принцеси Уельської доповнили сережки, які належали королеві Єлизаветі, королівський сімейний орден і Королівський Вікторіанський орден (GCVO). Діамантова тіара належала королеві-матері та була подарунком її батьків у 1923 році.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Тіару можна носити на маківці або через чоло як бандо. Цей ніжний квітковий орнамент не носили на публіці багато років до цього вечора. На цьому заході до Кейт приєдналася королева Камілла, яка віддала данину пам’яті своїй покійній свекрусі, одягнувши бірманську тіару королеви Єлизавети з рубінами та діамантами.

Король Чарльз ІІІ і королева-консорт Камілла. Фото: Reuters

Тіара покійного монарха була виготовлена в 1970-х роках з дорогоцінних каменів, які походять з тіари Нізама з Хайдарабаду, яку їй подарували як весільний подарунок.

Напередодні Кейт Міддлтон та принц Вільям зустрілися з президентом Південної Кореї та його дружиною в лондонському готелі, а також супроводжували його на параді кінної гвардії. Там Кейт Міддлтон постала в червоному вбранні.

Нагадаємо, принц Вільям без дружини засвітився на червоній доріжці з голлівудською красунею.

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