Кейт Міддлтон вигуляла сторічну тіару на пишному прийомі

Кейт Миддлтон выгуляла столетнюю тиару на пышном приеме
Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили государственный прием в Букингемском дворце по случаю приезда президента Южной Кореи Юн Сок Йоля и его супруги Ким Кеон Хи. Политиков принимали король Карл III и королева-консорт Камилла.
Об этом пишет Daily Mail.
Кейт Миддлтон вышла в драгоценной тиаре
Кейт Миддлтон появилась в белом платье Jenny Packham и тиаре королевы-матери Strathmore Rose, которая уже много лет не появлялась на публике. Образ принцессы Уэльской дополнили серьги, принадлежавшие королеве Елизавете, королевский семейный орден и Королевский Викторианский орден (GCVO). Бриллиантовая тиара принадлежала королеве-матери и была подарком ее родителей в 1923 году.
Тиару можно носить на макушке или через лоб как бандо. На этом мероприятии к Кейт присоединилась королева-консорт Камилла, которая отдала дань памяти своей покойной свекрови, надев бирманскую тиару королевы Елизаветы с рубинами и бриллиантами.
Тиара покойного монарха была изготовлена в 1970-х годах из драгоценных камней, происходящих из тиары Низама из Хайдарабада, которую ей подарили как свадебный подарок.
Накануне Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с президентом Южной Кореи и его супругой в лондонском отеле, а также сопровождали его на параде конной гвардии. Там Кейт Миддлтон предстала в красном наряде.
Напомним, принц Уильям без супруги засветился на красной дорожке с голливудской красавицей.
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