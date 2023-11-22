Кейт Міддлтон вигуляла сторічну тіару на пишному прийомі

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с мужем принцем Уильямом. Фото: Reuters

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили государственный прием в Букингемском дворце по случаю приезда президента Южной Кореи Юн Сок Йоля и его супруги Ким Кеон Хи. Политиков принимали король Карл III и королева-консорт Камилла.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кейт Миддлтон появилась в белом платье Jenny Packham и тиаре королевы-матери Strathmore Rose, которая уже много лет не появлялась на публике. Образ принцессы Уэльской дополнили серьги, принадлежавшие королеве Елизавете, королевский семейный орден и Королевский Викторианский орден (GCVO). Бриллиантовая тиара принадлежала королеве-матери и была подарком ее родителей в 1923 году.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Тиару можно носить на макушке или через лоб как бандо. На этом мероприятии к Кейт присоединилась королева-консорт Камилла, которая отдала дань памяти своей покойной свекрови, надев бирманскую тиару королевы Елизаветы с рубинами и бриллиантами.

Король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла. Фото: Reuters

Тиара покойного монарха была изготовлена в 1970-х годах из драгоценных камней, происходящих из тиары Низама из Хайдарабада, которую ей подарили как свадебный подарок.

Накануне Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с президентом Южной Кореи и его супругой в лондонском отеле, а также сопровождали его на параде конной гвардии. Там Кейт Миддлтон предстала в красном наряде.

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