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Кейт Миддлтон выгуляла столетнюю тиару на пышном приеме

22 ноября 2023 13:48
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Кейт Міддлтон вигуляла сторічну тіару на пишному прийомі
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с мужем принцем Уильямом. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили государственный прием в Букингемском дворце по случаю приезда президента Южной Кореи Юн Сок Йоля и его супруги Ким Кеон Хи. Политиков принимали король Карл III и королева-консорт Камилла.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кейт Миддлтон вышла в драгоценной тиаре

Кейт Миддлтон появилась в белом платье Jenny Packham и тиаре королевы-матери Strathmore Rose, которая уже много лет не появлялась на публике. Образ принцессы Уэльской дополнили серьги, принадлежавшие королеве Елизавете, королевский семейный орден и Королевский Викторианский орден (GCVO). Бриллиантовая тиара принадлежала королеве-матери и была подарком ее родителей в 1923 году.

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Тиару можно носить на макушке или через лоб как бандо. На этом мероприятии к Кейт присоединилась королева-консорт Камилла, которая отдала дань памяти своей покойной свекрови, надев бирманскую тиару королевы Елизаветы с рубинами и бриллиантами.

 

Король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла. Фото: Reuters
Король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла. Фото: Reuters

Тиара покойного монарха была изготовлена в 1970-х годах из драгоценных камней, происходящих из тиары Низама из Хайдарабада, которую ей подарили как свадебный подарок.

Накануне Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с президентом Южной Кореи и его супругой в лондонском отеле, а также сопровождали его на параде конной гвардии. Там Кейт Миддлтон предстала в красном наряде.

Напомним, принц Уильям без супруги засветился на красной дорожке с голливудской красавицей.

Ранее принц Гарри впервые за полгода позвонил отцу.

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