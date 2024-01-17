Кейт Мосс відсвяткувала 50-річчя на райському острові

Модель Кейт Мосс на відпочинку на острові. Фото: Instagram Sadie Frost

Супермодель Кейт Мосс відсвяткувала своє 50-річчя у компанії подружок і доньки. Разом вони відпочивають у райському куточку на острові Мюстік.

Кадри зі святкування публікує Daily Mail.

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Духовне святкування

Своє 30-річчя Кейт Мосс святкувала стриманою вечіркою, яка мала назву "Красиві та прокляті" і, за чутками, закінчилася скаженими гуляннями в готелі Claridge's у Мейфейрі, тоді як її 40-річчя було епічним чотириденним гулянням в її заміському будинку в Котсуолдс.

Кейт Мосс з подругами. Фото: Instagram Sadie Frost

Щоб відзначити свій черговий ювілей, 50 років, супермодель та її найближчі друзі влаштували дуже "доросле" та навіть духовне святкування на острові Мюстік, який входить до архіпелагу Гренадини.

Кейт Мосс з подругами. Фото: Instagram Sadie Frost

До неї у подорожі приєдналася її 21-річна донька Ліла, а також друзі, в тому числі акторка Седі Фрост, модель Розмарі Фергюсон, стилістка Кеті Інгленд, квіткова дизайнерка Флора Старкі, кастинг-директорка Джесс Шаллет і дизайнерка Джесс Морріс.

Кейт Мосс з подругами. Фото: Instagram Sadie Frost

"Зовсім доросла, люба Кейт, щасливого 50-річчя. Це було настільки особливо — святкувати напередодні твого дня народження із деякими нашими прекрасними друзями. Було стільки веселощів й сміху в гашому святковому колі. Плюс стільки спогадів, яких я ніколи не забуду", — написала Седі Фрост, яка і опублікувала фото зі святкування.

На острові вони займалися духовними практиками, одягалися у листя та квіти, а увечері, вірогідно, вирушили на святкову вечерю, для чого ошатно одягнулися.

Зворушливо привітала Кейт Мосс і її 21-річна донька.

"Щасливого дня народження, мамо! Я люблю тебе до місяця й назад і ще раз туди", — написала Ліла під архівним фото.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо сходив на побачення з сестрою Кейт Мосс.

Також ми писали, що Кейт Мосс повторила свій культовий образ 90-х та перефарбувала волосся у рожевий колір.