Кейт Мосс відсвяткувала 50-річчя на райському острові
Супермодель Кейт Мосс відсвяткувала своє 50-річчя у компанії подружок і доньки. Разом вони відпочивають у райському куточку на острові Мюстік.
Кадри зі святкування публікує Daily Mail.
Духовне святкування
Своє 30-річчя Кейт Мосс святкувала стриманою вечіркою, яка мала назву "Красиві та прокляті" і, за чутками, закінчилася скаженими гуляннями в готелі Claridge's у Мейфейрі, тоді як її 40-річчя було епічним чотириденним гулянням в її заміському будинку в Котсуолдс.
Щоб відзначити свій черговий ювілей, 50 років, супермодель та її найближчі друзі влаштували дуже "доросле" та навіть духовне святкування на острові Мюстік, який входить до архіпелагу Гренадини.
До неї у подорожі приєдналася її 21-річна донька Ліла, а також друзі, в тому числі акторка Седі Фрост, модель Розмарі Фергюсон, стилістка Кеті Інгленд, квіткова дизайнерка Флора Старкі, кастинг-директорка Джесс Шаллет і дизайнерка Джесс Морріс.
"Зовсім доросла, люба Кейт, щасливого 50-річчя. Це було настільки особливо — святкувати напередодні твого дня народження із деякими нашими прекрасними друзями. Було стільки веселощів й сміху в гашому святковому колі. Плюс стільки спогадів, яких я ніколи не забуду", — написала Седі Фрост, яка і опублікувала фото зі святкування.
На острові вони займалися духовними практиками, одягалися у листя та квіти, а увечері, вірогідно, вирушили на святкову вечерю, для чого ошатно одягнулися.
Зворушливо привітала Кейт Мосс і її 21-річна донька.
"Щасливого дня народження, мамо! Я люблю тебе до місяця й назад і ще раз туди", — написала Ліла під архівним фото.
Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо сходив на побачення з сестрою Кейт Мосс.
Також ми писали, що Кейт Мосс повторила свій культовий образ 90-х та перефарбувала волосся у рожевий колір.
Читайте Новини.LIVE!