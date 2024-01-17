Кейт Мосс отметила 50-летие на райском острове

Модель Кейт Мосс на отдыхе на острове. Фото: Instagram Sadie Frost

Супермодель Кейт Мосс отметила свое 50-летие в компании подружек и дочери. Вместе они отдыхают в райском уголке на острове Мюстик.

Кадры празднования публикует Daily Mail.

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Духовное празднование

Свое 30-летие Кейт Мосс праздновала сдержанной вечеринкой, которая называлась "Красивые и проклятые" и, по слухам, закончилась бешеными гуляниями в отеле Claridge's в Мейфейре, тогда как ее 40-летие было эпическим четырехдневным гулянием в ее загородном доме в Котсуолдс.

Кейт Мосс с подругами. Фото: Instagram Sadie Frost

Чтобы отметить свой очередной юбилей, 50 лет, супермодель и ее ближайшие друзья устроили очень "взрослое" и даже духовное празднование на острове Мюстик, который входит в архипелаг Гренадины.

Кейт Мосс с подругами. Фото: Instagram Sadie Frost

К ней в путешествии присоединилась ее 21-летняя дочь Лила, а также друзья, в том числе актриса Седи Фрост, модель Розмари Фергюсон, стилист Кэти Ингленд, цветочный дизайнер Флора Старки, кастинг-директор Джесс Шаллет и дизайнер Джесс Моррис.

Кейт Мосс с подругами. Фото: Instagram Sadie Frost

"Совершенно взрослая, дорогая Кейт, счастливого 50-летия. Это было настолько особенно — праздновать в преддверии твоего дня рождения с некоторыми нашими прекрасными друзьями. Было столько веселья и смеха в нашем праздничном кругу. Плюс столько воспоминаний, которых я никогда не забуду", — написала Седи Фрост, которая и опубликовала фото с празднования.

На острове они занимались духовными практиками, одевались в листья и цветы, а вечером, вероятно, отправились на праздничный ужин, для чего нарядно оделись.

Трогательно поздравила Кейт Мосс и ее 21-летняя дочь.

"Счастливого дня рождения, мама! Я люблю тебя до луны и назад и еще раз туда", — написала Лила под архивным фото.

Напомним, Леонардо Ди Каприо сходил на свидание с сестрой Кейт Мосс.

Мы писали, что Кейт Мосс повторила свой культовый образ 90-х и перекрасила волосы в розовый цвет.