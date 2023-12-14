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Леонардо Ді Капріо сходив на побачення з сестрою Кейт Мосс

14 грудня 2023 15:27
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Леонардо Ді Капріо сходив на побачення з сестрою Кейт Мосс
Леонардо Ді Капріо. Фото: EFE/EPA/DAVID SWANSON
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо сходив на побачення з сестрою колишньої дівчини. Він провів вечір з Лотті Мосс.

Про це пише Daily Mail.

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30 років тому Леонардо Ді Капріо зустрічався з Кейт Мосс, проте нещодавно провів вечір з її сестрою Лотті. Вони були разом в дорогому лондонському клубі Chiltern Firehouse.

"Леонардо і Лотті були в одній кімнаті. Їх явно тягнуло одне до одного. Вони базікали і хихикали до самого світанку, коли прийшов час закінчувати. Вони покинули клуб рано вранці, чудово провівши час разом", — заявив інсайдер.

Лотті Мос
Лотті Мосс. instagram.com/lottiemossxo/

Інше джерело повідомило, що пара чудово провела вечір і здавалось, що вони "дуже близькі".

"Вони прибули окремо, але з різницею всього в кілька хвилин, і сиділи за столом з іншими друзями. Їхня близькість викликала у багатьох здивування — і люди в клубі говорили про Кейт, а також про той факт, що Лотті, схоже, перебуває у відповідній віковій категорії для Лео", — розповіли очевидці.

Лотті Мосс
Лотті Мосс. instagram.com/lottiemossxo/

Побачення може шокувати колишню Ді Капріо

Сестра Лотті Кейт Мосс 30 років тому мала стосунки з Ді Капріо. Вона познайомилась з Леонардо, коли вони обоє працювали моделями в США. Пара проводила багато часу разом, проте їхній роман вважається недовгим.

З останніх новин зірковий актор перебуває у стосунках із 25-річною італійською моделлю Вітторією Черетті.

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