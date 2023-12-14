Леонардо Ді Капріо сходив на побачення з сестрою Кейт Мосс
Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо сходив на побачення з сестрою колишньої дівчини. Він провів вечір з Лотті Мосс.
Про це пише Daily Mail.
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30 років тому Леонардо Ді Капріо зустрічався з Кейт Мосс, проте нещодавно провів вечір з її сестрою Лотті. Вони були разом в дорогому лондонському клубі Chiltern Firehouse.
"Леонардо і Лотті були в одній кімнаті. Їх явно тягнуло одне до одного. Вони базікали і хихикали до самого світанку, коли прийшов час закінчувати. Вони покинули клуб рано вранці, чудово провівши час разом", — заявив інсайдер.
Інше джерело повідомило, що пара чудово провела вечір і здавалось, що вони "дуже близькі".
"Вони прибули окремо, але з різницею всього в кілька хвилин, і сиділи за столом з іншими друзями. Їхня близькість викликала у багатьох здивування — і люди в клубі говорили про Кейт, а також про той факт, що Лотті, схоже, перебуває у відповідній віковій категорії для Лео", — розповіли очевидці.
Побачення може шокувати колишню Ді Капріо
Сестра Лотті Кейт Мосс 30 років тому мала стосунки з Ді Капріо. Вона познайомилась з Леонардо, коли вони обоє працювали моделями в США. Пара проводила багато часу разом, проте їхній роман вважається недовгим.
Leonardo DiCaprio and Kate Moss Photo by Michael White pic.twitter.com/CkGomrMSfJ— R. Wagner (@esteban_zzz) July 18, 2020
З останніх новин зірковий актор перебуває у стосунках із 25-річною італійською моделлю Вітторією Черетті.
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