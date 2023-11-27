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Кеті Перрі у мереживному корсеті стала обличчям Dolce & Gabbana

27 листопада 2023 14:18
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Кеті Перрі у мереживному корсеті стала обличчям Dolce&Gabbana
Співачка Кеті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Кеті Перрі стала обличчям реклами парфумів бренду Dolce&Gabbana. Зірка знялась у промо, розповідаючи про дитинство та натхнення.

Співачка поділилася кадрами у своїй соціальний мережі.

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Співачка у відео розповіла, як почала займатися музикою та дала визначення відданості. Кеті для реклами приміряла мережний корсет з глибоке декольте. У ролику вона позує з вишуканою пляшечкою парфумів, які наносить на зап'ястя.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sawyer De Vil (@stvnecojd)

"Я почала співати, коли мені було дев'ять років, і почала грати на гітарі у 13. І тоді я показала мвй справжній голос. Я говорила про свої почуття у свій спосіб, демонструвала емоції та бачення. У мене було своє маленьке уявлення про світ. І так я почала віддаватися своїй справі. Відданість, для мене — це юна любов", — коментує відео Перрі.

Зірка не вперше ділиться думками щодо своїх юних років. Перрі, яка має трирічну доньку Дейзі зі своїм нареченим Орландо Блумом, сказала, що їй соромно, якщо дитина побачить її з похміллям.

"Я була божевільною у свої двадцять, але тепер у мене є дитина, яка будить мене о 6:30 незалежно від того, маю похмілля я чи ні. Соромно бути х похміллям зі своїми дітьми. Я просто чую: "Прокинься, мамо, давай подивимось Міньйонів". Зараз мені 39, якщо я вип’ю більше двох порцій, то наступного дня...погано. Наступного дня я переоцінюю все своє життя", — розповіла співачка.

Нагадаємо, зваблива Емілі Ратаковські знялась топлес для Vogue.

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