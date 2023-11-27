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Зваблива Емілі Ратаковські знялась топлес для Vogue

27 листопада 2023 12:24
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Зваблива Емілі Ратаковські знялась топлес для Vogue
Модель Емілі Ратаковські. Фото: Vogue
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Модель Емілі Ратаковські знялась для грудневої обкладинки Vogue. Модель, письменниця, ведуча подкастів і мати зустрілися зустрілася з журналістами у Парижі, щоб обговорити свободу, конфіденційність і самооцінку.

Про це стало відомо в Instagram зірки.

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Для фотосесії Емілі приміряла відомі бренди серед яких Hermes, Bottega Veneta та Bulgari. Для деяких світлин зірка позує топлес. Модель перебуває на новому етапі свого життя — мати, розлучена жінка, вона не проти написати книгу про кохання.

 

Модель Емілі Ратаковські. Фото: Vogue
Модель Емілі Ратаковські. Фото: Vogue

 

Модель Емілі Ратаковські. Фото: Vogue
Модель Емілі Ратаковські. Фото: Vogue

 

Модель Емілі Ратаковські. Фото: Vogue
Модель Емілі Ратаковські. Фото: Vogue

 

Модель Емілі Ратаковські. Фото: Vogue
Модель Емілі Ратаковські. Фото: Vogue

 

 

Модель Емілі Ратаковські. Фото: Vogue
Модель Емілі Ратаковські. Фото: Vogue

 

Модель Емілі Ратаковські. Фото: Vogue
Модель Емілі Ратаковські. Фото: Vogue

"Не можу повірити, що більше немає книг про невдалі перші шлюби. Я прочитала багато літератури про розлучення, але це, як правило, про сім’ї, які закінчуються після того, як діти виростають. Я вважаю, що так багато жінок розлучаються в молодшому віці, і це таке табу, і навколо цього така стигма... Шлюб не завжди є справедливим, як це було раніше, або, принаймні, таким, яким він мав бути. Я не впевнена, чи було це справедливо, тому не повинно бути соромно відійти від цієї лайнової угоди. Я хотіла б написати про це більше", — говорить модель.

Емілі зізналася, що після виходу її першої книги, де вона розмірковує про жіночу привабливість, це повністю змінило її життя, адже багато жінок подякували їй за правду.

"Це змінило мій зв’язок з іншими людьми, мою самооцінку, я маю на увазі, було чудово, коли люди казали: "О, я люблю тебе". "Ти така гарна", що завгодно", — розповіла модель.

Раніше, епатажна донька Джонні Деппа знялась у чуттєвій кампанії Chanel.

Нагадаємо, Аліна Гросу приголомшила відвертою фотосесією у спідньому.

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