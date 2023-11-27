Кэти Перри в кружевном корсете стала лицом Dolce&Gabbana

Певица Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/

Певица Кэти Перри стала лицом рекламы парфюма бренда Dolce&Gabbana. Звезда снялась в промо, рассказывая о детстве и вдохновении.

Певица поделилась кадрами в своей социальной сети.

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Певица в видео рассказала, как начала заниматься музыкой и дала определение преданности. Кэти для рекламы примеряла кружевной корсет с глубоким декольте. В ролике она позирует с изысканной бутылочкой парфюма, который наносит на запястье.

"Я начала петь, когда мне было девять лет, и начала играть на гитаре в 13. И тогда я показала мой настоящий голос. Я говорила о своих чувствах по-своему, демонстрировала эмоции и видение. У меня было свое маленькое представление о мире. И так я начала отдаваться своему делу. Преданность для меня — это юная любовь", — комментирует видео Перри.

Звезда не впервые делится мыслями по поводу своих юных лет. Перри, воспитывающая трехлетнюю дочь Дейзи со своим женихом Орландо Блумом, сказала, что ей стыдно, если ребенок увидит ее с похмельем.

"Я была безумной в свои двадцать, но теперь у меня есть ребенок, который будит меня в 6:30 независимо от того, имею похмелье я или нет. Стыдно быть с похмельем со своими детьми. Я просто слышу: "Проснись, мама, давай посмотрим Миньонов". Сейчас мне 39, если я выпью больше двух порций, то на следующий день…плохо. На следующий день я переоцениваю всю свою жизнь", — рассказала певица.

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