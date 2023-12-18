Як Хливнюк послав Урганта через мову — український співак згадав одну історію

Соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український музикант і соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк згадав історію, яка сталася багато років тому. Популярний виконавець розповів, як він колись гнівно відповів популярному ведучому російського телеканалу Івану Урганту.

Про це Андрій Хливнюк розповів на інтерв’ю каналу "Пряма червона" в YouTube.

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Лідер українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк згадав, як він перестав їздити зі своїм колективом до Росії ще у 2014 році. Він розповів, що з 2012 року глядачі на концертах почали просити його співати російською мовою, але він відмовився.

"Ми перестали їздити у 2014 році, але десь з 2012 року ми вже почали чути в залах "пой по-русски". А в 2013 році режисери спочатку, а потім Ургант просили мене вже українською не співати. "Заспівай, будь ласка, свій російськомовний хіт"... Я кажу: "Ні, чуваки, так не вийде"", — згадав Андрій Хливнюк.

Співак Андрій Хливнюк на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також український музикант розповів, як він спілкувався з російським телеведучим Іваном Ургантом, який не хотів говорити на тему мови. Андрій Хливнюк також висловився про те, що на той момент відповів йому ведучий з Росії.

""Ти розумієш, що відбувається взагалі? Про що ми говоримо?" — "Андрюха, приїжджай до мене у Венецію, питимемо вино. Я тут маю змогу робити те, що ніхто не має змогу робити. Озвучувати і осміювати такі речі, які нікому не дозволені"... Ф*шизм взагалі однаково приходить… Потихеньку… А потім починають вбивати людей", — також додав український музикант.

Як Андрій Хливнюк висміяв російський гурт "Звери"

Не так давно лідер українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який зараз служить в ЗСУ і є оператором дронів, висміяв відомий російський гурт "Звери". Співак зняв кумедне відео, на якому відповів солісту цього гурту Роману Білику, який їздив виступати перед росіянами на Донбасі.

Український артист на відео тримає в руках дрон і співає відому пісню російського колективу, нібито погрожуючи йому за виступ перед окупантами.

Співак Андрій Хливнюк на відео. Фото: скриншот з Instagram

Гурт "Звери" на Донбасі

Нещодавно лідер російського гурту Роман Білик їздив на Донбас, де виступав перед окупантами, які воюють на території України. Він одягнув військову амуніцію і почав співати перед росіянами.

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