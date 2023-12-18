Как Хлывнюк послал Урганта из-за языка — украинский певец вспомнил одну историю

Солист группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский музыкант и солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк вспомнил историю, которая произошла много лет назад. Популярный исполнитель рассказал, как он гневно ответил популярному ведущему российского телеканала Ивану Урганту.

Об этом Андрей Хлывнюк рассказал на интервью каналу "Пряма червона" в YouTube.

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Лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк вспомнил, как он перестал ездить со своим коллективом в Россию еще в 2014 году. Он рассказал, что с 2012 года зрители на концертах начали просить его петь по-русски, но он отказался.

"Мы перестали ездить в 2014 году, но где-то с 2012 года мы уже начали слышать в залах "пой по-русски". А в 2013 году режиссеры сначала, а потом Ургант просили меня уже на украинском не петь. "Спой, пожалуйста, свой русскоязычный хит"... Я говорю: "Нет, чуваки, так не получится"", — вспомнил Андрей Хлывнюк.

Певец Андрей Хлывнюк на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также украинский музыкант рассказал, как он общался с российским телеведущим Иваном Ургантом, который не желал говорить на тему языка. Андрей Хлывнюк также высказался, что на тот момент ответил ему ведущий из России.

""Ты понимаешь, что происходит вообще? О чем мы говорим?" — "Андрюха, приезжай ко мне в Венецию, будем пить вино. Я здесь мог делать то, что никто не может делать. Озвучивать и осмеивать такие вещи, которые никому не позволены"... Ф*шизм вообще одинаково приходит... Потихоньку... А потом начинают убивать людей", — также добавил украинский музыкант.

Как Андрей Хлывнюк высмеял российскую группу "Звери"

Не так давно лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который сейчас служит в ВСУ и является оператором дронов, высмеял известную российскую группу "Звери". Певец снял забавное видео, где ответил солисту этой группы Роману Билыку, который ездил выступать перед россиянами на Донбассе.

Украинский артист на видео держит в руках дрон и поет известную песню российского коллектива, якобы угрожая ему за выступление перед оккупантами.

Певец Андрей Хлывнюк на видео. Фото: скриншот из Instagram

Группа "Звери" на Донбассе

Недавно лидер российской группы Роман Билык ездил на Донбасс, где выступал перед оккупантами, воюющими на территории Украины. Он надел военную амуницию и стал петь перед россиянами.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Андрей Хлывнюк из Европы обратился к людям.

Ранее мы рассказывали о том, что артист Андрей Хлывнюк обратился к некоторым звездам.

Также мы сообщали, что музыкант Андрей Хлывнюк гневно ответил журналистке.