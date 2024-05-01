Хореограф Влад Яма, який втік з України під час війни, показав себе в Криму

Хореограф-втікач Влад Яма розлютив мережу знімком з Криму
Відомий український танцівник Влад Яма показав архівну фотографію. Зірковий хореограф, який з початку повномасштабної війни втік до іншої країни, поділився фотографією з Криму і наголосив, що цей знімок він зробив у далекому 2012 році.
Відповідну фотографію Влад Яма оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.
Архівне фото Влада Ями
Український хореограф вирішив з’явитися в соціальній мережі і показати себе у Криму. Влад Яма продемонстрував себе в басейні, показавши, як він танцює під водою. Одягнений танцівник був у темні джинси і білу сорочку, яка була розстібнута.
Скоріш за все, український хореограф вирішив одразу відповісти на критику людей, зазначивши, що цю фотографію він зробив у Ялті в далекому 2012 році.
Реакція мережі на фото Влада Ями
Побачивши цю фотографію, люди, які підписані на Влада Яму, не змогли пройти повз і промовчати. Вони одразу почали цікавитися у хореографа, як йому живеться за кордоном, але знайшлися й ті, хто встав на захист українського танцівника.
- Як життя? Мабуть, все класно, спокійно? Треба, щоб медійна людина, яка здобула собі імʼя, і статус, і карʼєру завдяки Україні, працювала на перемогу України, а не сиділа в Маямі на пляжі.
- Він ще до війни туди переїхав, чого ви всі такі агресивні?
Влад Яма за кордоном
На початку повномасштабного вторгнення український хореограф Влад Яма поїхав за кордон. Як стверджував сам танцівник, зробив він це ще до того моменту, як в Україні заборонили всім чоловікам призовного віку виїжджати з країни.
За це Влада Яму постійно критикують, адже він досі не повернувся до країни, де російські війська нещадно вбивають його співгромадян. Зараз український хореограф перебуває у США і, судячи з усього, навіть не замислюється над тим, щоб повернутися до України.
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