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Хореограф-втікач Влад Яма розлютив мережу знімком з Криму

1 травня 2024 16:52
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Хореограф Влад Яма, який втік з України під час війни, показав себе в Криму
Український хореограф Влад Яма на благодійному форумі в Нью-Йорку. Фото: Instagram Влада Ями
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відомий український танцівник Влад Яма показав архівну фотографію. Зірковий хореограф, який з початку повномасштабної війни втік до іншої країни, поділився фотографією з Криму і наголосив, що цей знімок він зробив у далекому 2012 році. 

Відповідну фотографію Влад Яма оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

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Архівне фото Влада Ями

Український хореограф вирішив з’явитися в соціальній мережі і показати себе у Криму. Влад Яма продемонстрував себе в басейні, показавши, як він танцює під водою. Одягнений танцівник був у темні джинси і білу сорочку, яка була розстібнута.

Скоріш за все, український хореограф вирішив одразу відповісти на критику людей, зазначивши, що цю фотографію він зробив у Ялті в далекому 2012 році. 

Публікація зі сторінки Влада Ями
Влад Яма в Ялті в 2012 році. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на фото Влада Ями

Побачивши цю фотографію, люди, які підписані на Влада Яму, не змогли пройти повз і промовчати. Вони одразу почали цікавитися у хореографа, як йому живеться за кордоном, але знайшлися й ті, хто встав на захист українського танцівника.

  • Як життя? Мабуть, все класно, спокійно? Треба, щоб медійна людина, яка здобула собі імʼя, і статус, і карʼєру завдяки Україні, працювала на перемогу України, а не сиділа в Маямі на пляжі.
  • Він ще до війни туди переїхав, чого ви всі такі агресивні?
Коментарі зі сторінки Влада Ями
Коментарі зі сторінки Влада Ями. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Влада Ями
Коментар зі сторінки Влада Ями. Фото: скриншот з Instagram

Влад Яма за кордоном

На початку повномасштабного вторгнення український хореограф Влад Яма поїхав за кордон. Як стверджував сам танцівник, зробив він це ще до того моменту, як в Україні заборонили всім чоловікам призовного віку виїжджати з країни. 

За це Влада Яму постійно критикують, адже він досі не повернувся до країни, де російські війська нещадно вбивають його співгромадян. Зараз український хореограф перебуває у США і, судячи з усього, навіть не замислюється над тим, щоб повернутися до України.

Влад Яма
Хореограф Влад Яма на зимовому фестивалі в Україні. Фото: Instagram Влада Ями

Нагадаємо, ми писали про те, що український танцівник Влад Яма під час війни поділився знімком з Мексики. 

Раніше ми розповідали про те, що хореограф Влад Яма отримав подяку від українських захисників. 

Також ми повідомляли про те, що танцівник Влад Яма зізнався, чи буває йому соромно. 

Instagram
Влад Яма
шоу-бізнес
українські зірки

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