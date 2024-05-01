Хореограф Влад Яма, який втік з України під час війни, показав себе в Криму

Український хореограф Влад Яма на благодійному форумі в Нью-Йорку. Фото: Instagram Влада Ями

Відомий український танцівник Влад Яма показав архівну фотографію. Зірковий хореограф, який з початку повномасштабної війни втік до іншої країни, поділився фотографією з Криму і наголосив, що цей знімок він зробив у далекому 2012 році.

Відповідну фотографію Влад Яма оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

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Архівне фото Влада Ями

Український хореограф вирішив з’явитися в соціальній мережі і показати себе у Криму. Влад Яма продемонстрував себе в басейні, показавши, як він танцює під водою. Одягнений танцівник був у темні джинси і білу сорочку, яка була розстібнута.

Скоріш за все, український хореограф вирішив одразу відповісти на критику людей, зазначивши, що цю фотографію він зробив у Ялті в далекому 2012 році.

Влад Яма в Ялті в 2012 році. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на фото Влада Ями

Побачивши цю фотографію, люди, які підписані на Влада Яму, не змогли пройти повз і промовчати. Вони одразу почали цікавитися у хореографа, як йому живеться за кордоном, але знайшлися й ті, хто встав на захист українського танцівника.

Як життя? Мабуть, все класно, спокійно? Треба, щоб медійна людина, яка здобула собі імʼя, і статус, і карʼєру завдяки Україні, працювала на перемогу України, а не сиділа в Маямі на пляжі.

Він ще до війни туди переїхав, чого ви всі такі агресивні?

Коментарі зі сторінки Влада Ями. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Влада Ями. Фото: скриншот з Instagram

Влад Яма за кордоном

На початку повномасштабного вторгнення український хореограф Влад Яма поїхав за кордон. Як стверджував сам танцівник, зробив він це ще до того моменту, як в Україні заборонили всім чоловікам призовного віку виїжджати з країни.

За це Влада Яму постійно критикують, адже він досі не повернувся до країни, де російські війська нещадно вбивають його співгромадян. Зараз український хореограф перебуває у США і, судячи з усього, навіть не замислюється над тим, щоб повернутися до України.

Хореограф Влад Яма на зимовому фестивалі в Україні. Фото: Instagram Влада Ями

Нагадаємо, ми писали про те, що український танцівник Влад Яма під час війни поділився знімком з Мексики.

Раніше ми розповідали про те, що хореограф Влад Яма отримав подяку від українських захисників.

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