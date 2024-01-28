Андрій Бєдняков кумедно потролив Влада Яму в Маямі
Шоумен Андрій Бєдняков архівним фото згадав про танцівника Влада Яму. Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну хореограф із дружиною та сином виїхали до США, і відтоді жодного разу хореограф додому не приїжджали.
Андрій Бєдняков виклав знімок, яким тролить танцівника у своєму Instagram.
Шоумен згадав давню подорож
Бєдняков поділився світлиною, на якій у білій рубашці з метеликом стоїть на терасі готельного номеру, з якого відкривається вид на Майямі.
"Фейсбук нагадав, що 12 років тому я був Владом Ямою", — прокоментував фото шоумен, натякаючи на перебування хореографа у Маямі.
Яму часто критикують за те, що він виїхав за кордон під час повномасштабного вторгнення. Минулого року підписники запитали у танцівника, чи буває йому соромно за рішення виїхати з країни під час війни.
Влад Яма відповів на запитання та додав хештег зі словом "регулярно".
Дружина Андрія Бєднякова Анастасія Коротка зараз з дітьми мешкає у США. Акторка народила молодшу дитину минулого року в Америці.
Нагадаємо, дружина Бєднякова розповіла про вартість пологів у США.
Раніше Бєдняков жорстко прокоментував російський паспорт Бардаша.
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