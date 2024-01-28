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Андрій Бєдняков кумедно потролив Влада Яму в Маямі

28 січня 2024 11:00
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Андрій Бєдняков кумедно потролив Влада Яму в Маямі
Ведучий Андрій Бєдняков. Фото: instagram.com/biedniakov/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Шоумен Андрій Бєдняков архівним фото згадав про танцівника Влада Яму. Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну хореограф із дружиною та сином виїхали до США, і відтоді жодного разу хореограф додому не приїжджали.

Андрій Бєдняков виклав знімок, яким тролить танцівника у своєму Instagram.

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Бєдняков поділився світлиною, на якій у білій рубашці з метеликом стоїть на терасі готельного номеру, з якого відкривається вид на Майямі.

 

Ведучий Андрій Бєдняков. Фото: instagram.com/biedniakov/
Ведучий Андрій Бєдняков. Фото: instagram.com/biedniakov/

"Фейсбук нагадав, що 12 років тому я був Владом Ямою", — прокоментував фото шоумен, натякаючи на перебування хореографа у Маямі.

Яму часто критикують за те, що він виїхав за кордон під час повномасштабного вторгнення. Минулого року підписники запитали у танцівника, чи буває йому соромно за рішення виїхати з країни під час війни.

 

Влад Яма відповів на запитання та додав хештег зі словом "регулярно".

Дружина Андрія Бєднякова Анастасія Коротка зараз з дітьми мешкає у США. Акторка народила молодшу дитину минулого року в Америці.

Нагадаємо, дружина Бєднякова розповіла про вартість пологів у США.

Раніше Бєдняков жорстко прокоментував російський паспорт Бардаша.

війна
Влад Яма
Андрій Бєдняков
українські зірки

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