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Хореограф-беглец Влад Яма разозлил сеть снимком из Крыма

1 мая 2024 16:52
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Хореограф Влад Яма, который сбежал из Украины во время войны, показал себя в Крыму
Украинский хореограф Влад Яма на благотворительном форуме в Нью-Йорке. Фото: Instagram Влада Ямы
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известный украинский танцор Влад Яма показал архивную фотографию. Звездный хореограф, который с начала полномасштабной войны сбежал в другую страну, поделился фотографией из Крыма и подчеркнул, что этот снимок он сделал в далеком 2012 году.

Соответствующую фотографию Влад Яма обнародовал на своей странице в Instagram.

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Архивное фото Влада Ямы

Украинский хореограф решил появиться в социальной сети и показать себя в Крыму. Влад Яма продемонстрировал себя в бассейне, показав, как он танцует под водой. Одет танцор был в темные джинсы и белую рубашку, которая была расстегнута.

Скорее всего, украинский хореограф решил сразу ответить на критику людей, отметив, что эту фотографию он сделал в Ялте в далеком 2012 году.

Публикация со страницы Власть Ямы
Влад Яма в Ялте в 2012 году. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на фото Влада Ямы

Увидев эту фотографию, люди, подписанные на Влада Яму, не смогли пройти мимо и промолчать. Они сразу начали интересоваться у хореографа, как ему живется за границей, но нашлись и те, кто встал на защиту украинского танцора.

  • Как жизнь? Наверное, все классно, спокойно? Нужно, чтобы медийный человек, который получил себе имя, и статус, и карьеру благодаря Украине, работал на победу Украины, а не сидел в Майами на пляже.
  • Он еще до войны туда переехал, почему вы все так агрессивные?
Комментарии со страницы Власть Ямы
Комментарии со страницы Влада Ямы. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Власть Ямы
Комментарий со страницы Влада Ямы. Фото: скриншот из Instagram

Влад Яма за границей

В начале полномасштабного вторжения украинский хореограф Влад Яма уехал за границу. Как утверждал сам танцор, сделал он это еще до того момента, как в Украине запретили всем мужчинам призывного возраста выезжать из страны.

За это Влада Яму постоянно критикуют, ведь он до сих пор не вернулся в страну, где российские войска беспощадно убивают его сограждан. Сейчас украинский хореограф находится в США и, судя по всему, даже не задумывается о том, чтобы вернуться в Украину.

Влад Яма
Хореограф Влад Яма на зимнем фестивале в Украине. Фото: Instagram Влада Ямы

Напомним, мы писали о том, что украинский танцор Влад Яма во время войны поделился снимком из Мексики.

Ранее мы рассказывали о том, что хореограф Влад Яма получил благодарность от украинских защитников.

Также мы сообщали о том, что танцор Влад Яма признался, бывает ли ему стыдно.

Instagram
Влад Яма
шоу-бизнес
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