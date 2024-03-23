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Хворий на рак король Чарльз підтримав Кейт Міддлтон після її шокуючого зізнання

23 березня 2024 10:29
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Хворий на рак король Чарльз підтримав Кейт Міддлтон після її шокуючого зізнання
Король Великої Британії Чарльз. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Король Великої Британії Чарльз сказав, що "дуже пишається" принцесою Уельською Кейт Міддлтон "за її мужність" розповісти, що у неї діагностовано рак. Король зізнався, що підтримує з нею "тісний контакт".

Про це пише Daily Mail.

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75-річний монарх продовжує свою боротьбу з раком, коли 42-річна Кейт розповіла, що вона також бореться з хворобою у безпрецедентному відеозверненні. Букінгемський палац зробив заяву: "Його Величність пишається Кетрін за її сміливість у тому, що вона сказала. Після їх спільного перебування в лікарні Його Величність протягом останніх тижнів залишався в найтіснішому контакті зі своєю улюбленою невісткою".

тоді її стан вважався стабільним і наявність онкологічних хвороб лікарі не підтверджували, але після успішної операції виявили рак. Чарльз був госпіталізований через кілька днів після Кейт, також для процедури, яку вважали не пов’язаною з раком.

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Король відклав публічні обов’язки, але продовжує працювати над державними справами та офіційними документами.

Сара, герцогиня Йоркська, стала третьою королівською особою поспіль, коли оголосила про свій діагноз злоякісна меланома, форма раку шкіри.

 

Сара, герцогиня Йоркська. Фото: Reuters
Сара, герцогиня Йоркська. Фото: Reuters

Зараз Кейт Міддлтон перебуває на "шляху одужання", оскільки наприкінці лютого вона почала курс хіміотерапії. Кенсінгтонський палац наполегливо попросив людей не спекулювати про те, який у неї рак.

Однак вони кажуть, що вона "в хорошому настрої та зосереджена на своєму одужанні".

"Вона дуже вдячна лікарям за турботу, яку вони їй надають. Зараз їй потрібен час, простір і приватність, щоб завершити лікування та повністю одужати", — йдеться у заяві палацу.

Нагадаємо, медичну картку Кейт Міддлтон хотіли викрасти. А відретушоване фото Кейт Міддлтон обурило мережу.

Кейт Міддлтон
рак
король Чарльз ІІІ
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