Больной раком король Чарльз поддержал Кейт Миддлтон после ее шокирующего признания
Король Великобритании Чарльз сказал, что "очень гордится" принцессой Уэльской Кейт Миддлтон "за ее мужество" рассказать, что у нее диагностирован рак. Король признался, что поддерживает с ней "тесный контакт".
Об этом пишет Daily Mail.
Заявление Кейт Миддлтон поразило короля
75-летний монарх продолжает свою борьбу с раком, когда 42-летняя Кейт рассказала, что она также борется с болезнью в беспрецедентном видеообращении. Букингемский дворец сделал заявление: "Его Величество гордится Кэтрин за ее смелость в том, что она сказала. После их совместного пребывания в больнице Его Величество в последние недели оставался в теснейшем контакте со своей любимой невесткой".
В то время ее состояние считалось стабильным и наличие онкологических болезней врачи не подтверждали, но после успешной операции обнаружили рак. Чарльз был госпитализирован через несколько дней после Кейт, также для процедуры, считавшейся не связанной с раком.
Король отложил публичные обязанности, но продолжает работать над государственными делами и официальными документами.
Сара, герцогиня Йоркская, стала третьим королевским лицом подряд, когда объявила о своем диагнозе злокачественной меланоме, форме рака кожи.
Сейчас Кейт Миддлтон находится на "пути выздоровления", поскольку в конце февраля она начала курс химиотерапии. Кенсингтонский дворец настойчиво попросил людей не спекулировать на том, какой у нее рак.
Однако они говорят, что она "в хорошем настроении и сосредоточена на своем выздоровлении".
"Она очень благодарна врачам за заботу, которую они ей оказывают. Сейчас ей нужно время, пространство и приватность, чтобы завершить лечение и полностью поправиться", — говорится в заявлении дворца.
Напомним, медицинскую карточку Кейт Миддлтон хотели похитить. А отретушированное фото Кейт Миддлтон возмутило сеть.
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