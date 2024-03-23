Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Больной раком король Чарльз поддержал Кейт Миддлтон после ее шокирующего признания arrow

Больной раком король Чарльз поддержал Кейт Миддлтон после ее шокирующего признания

23 марта 2024 10:29
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Больной раком король Чарльз поддержал Кейт Миддлтон после ее шокирующего признания
Король Великобритании Чарльз. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Король Великобритании Чарльз сказал, что "очень гордится" принцессой Уэльской Кейт Миддлтон "за ее мужество" рассказать, что у нее диагностирован рак. Король признался, что поддерживает с ней "тесный контакт".

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Заявление Кейт Миддлтон поразило короля

75-летний монарх продолжает свою борьбу с раком, когда 42-летняя Кейт рассказала, что она также борется с болезнью в беспрецедентном видеообращении. Букингемский дворец сделал заявление: "Его Величество гордится Кэтрин за ее смелость в том, что она сказала. После их совместного пребывания в больнице Его Величество в последние недели оставался в теснейшем контакте со своей любимой невесткой".

В то время ее состояние считалось стабильным и наличие онкологических болезней врачи не подтверждали, но после успешной операции обнаружили рак. Чарльз был госпитализирован через несколько дней после Кейт, также для процедуры, считавшейся не связанной с раком.

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Король отложил публичные обязанности, но продолжает работать над государственными делами и официальными документами.

Сара, герцогиня Йоркская, стала третьим королевским лицом подряд, когда объявила о своем диагнозе злокачественной меланоме, форме рака кожи.

 

Сара, герцогиня Йоркская. Фото: Reuters
Сара, герцогиня Йоркская. Фото: Reuters

Сейчас Кейт Миддлтон находится на "пути выздоровления", поскольку в конце февраля она начала курс химиотерапии. Кенсингтонский дворец настойчиво попросил людей не спекулировать на том, какой у нее рак.

Однако они говорят, что она "в хорошем настроении и сосредоточена на своем выздоровлении".

"Она очень благодарна врачам за заботу, которую они ей оказывают. Сейчас ей нужно время, пространство и приватность, чтобы завершить лечение и полностью поправиться", — говорится в заявлении дворца.

Напомним, медицинскую карточку Кейт Миддлтон хотели похитить. А отретушированное фото Кейт Миддлтон возмутило сеть.

Кейт Миддлтон
рак
король Чарльз ІІІ
королевская семья

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ