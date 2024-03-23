Больной раком король Чарльз поддержал Кейт Миддлтон после ее шокирующего признания

Король Великобритании Чарльз. Фото: Reuters

Король Великобритании Чарльз сказал, что "очень гордится" принцессой Уэльской Кейт Миддлтон "за ее мужество" рассказать, что у нее диагностирован рак. Король признался, что поддерживает с ней "тесный контакт".

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Заявление Кейт Миддлтон поразило короля

75-летний монарх продолжает свою борьбу с раком, когда 42-летняя Кейт рассказала, что она также борется с болезнью в беспрецедентном видеообращении. Букингемский дворец сделал заявление: "Его Величество гордится Кэтрин за ее смелость в том, что она сказала. После их совместного пребывания в больнице Его Величество в последние недели оставался в теснейшем контакте со своей любимой невесткой".

В то время ее состояние считалось стабильным и наличие онкологических болезней врачи не подтверждали, но после успешной операции обнаружили рак. Чарльз был госпитализирован через несколько дней после Кейт, также для процедуры, считавшейся не связанной с раком.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Король отложил публичные обязанности, но продолжает работать над государственными делами и официальными документами.

Сара, герцогиня Йоркская, стала третьим королевским лицом подряд, когда объявила о своем диагнозе злокачественной меланоме, форме рака кожи.

Сара, герцогиня Йоркская. Фото: Reuters

Сейчас Кейт Миддлтон находится на "пути выздоровления", поскольку в конце февраля она начала курс химиотерапии. Кенсингтонский дворец настойчиво попросил людей не спекулировать на том, какой у нее рак.

Однако они говорят, что она "в хорошем настроении и сосредоточена на своем выздоровлении".

"Она очень благодарна врачам за заботу, которую они ей оказывают. Сейчас ей нужно время, пространство и приватность, чтобы завершить лечение и полностью поправиться", — говорится в заявлении дворца.

Напомним, медицинскую карточку Кейт Миддлтон хотели похитить. А отретушированное фото Кейт Миддлтон возмутило сеть.