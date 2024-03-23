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Стала відома реакція принца Гаррі та Меган Маркл на новину про онкологію Кейт Міддлтон

23 березня 2024 07:13
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Стала відома реакція принца Гаррі та Меган Маркл на новину про онкологію Кейт Міддлтон
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Принц Гаррі та Меган Маркл звернулися до принца Вільяма та Кейт Міддлтон після того, як у останньої діагностували рак. Герцог і герцогиня Сассекські "приватно" спілкувалися з принцом і принцесою Уельськими.

Про це пише Daily Mail.

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Невідомо, чи зв'язувалися родини телефоном, відеодзвінком чи повідомленнями, як і невідомо, чи полетить Гаррі назад до Великої Британії. Герцог і герцогиня Сассекські дізналися про стан Кейт тоді, коли й світ дізнався цю новину.

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Крім того, джерела також повідомили, що пара "поняття не мала" про хворобу Кейт.

39-річний герцог Сассекський раніше описував Кейт як "старшу сестру, якої у нього ніколи не було", коли вона заручилася з Вільямом 11 років тому. Однак його стосунки з принцом і принцесою Уельськими зруйнувалися після виходу з королівською родини.

Востаннє Кейт зустрічалася з Гаррі після смерті королеви у вересні 2022 року.

Принцеса Уельська оголосила про свій діагноз у вчорашньому відеозверненні, пояснивши, що рак виявили у неї після операції на черевній порожнині. Вона сказала: "Операція пройшла успішно, однак тести після операції показали наявність раку. Як ви можете собі уявити, це зайняло час. Мені знадобився час, щоб відновитися після серйозної операції, щоб почати лікування. Але найголовніше, що нам знадобився час, щоб пояснити все Джорджу, Шарлотті та Луї у відповідний для них спосіб і запевнити їх, що зі мною все буде добре".

 

Діти Кейт Міддлтон та принца Гаррі. Фото: Reuters
Діти Кейт Міддлтон та принца Гаррі. Фото: Reuters

Через кілька годин після цієї новини герцог і герцогиня Сассекські опублікували коротку заяву, в якій побажали принцесі Уельській та її родині "здоров’я та зцілення".

Минулого місяця Гаррі повернувся до Великої Британії після екстреної поїздки зі США до короля після того, як у нього діагностували рак.

Нагадаємо, медичні дані Кейт Міддлтон намагалися викрасти. А у мережі виник скандал навколо відретушованого фото Кейт Міддлтон.

принц Гаррі
Меган Маркл
Кейт Міддлтон
королівська родина

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