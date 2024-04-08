Кім і Хлої Кардаш‘ян позували в купальниках на британських островах — фото

Кім і Хлої Кардаш‘ян на пляжі. Фото: instagram/kimkardashian/

Американські зірки телебачення Кім і Хлої Кардаш'ян вирушили у сімейну відпустку. Вони засмагають на пляжах островів Теркс і Кайкос.

Світлини теледіви виклали в Instagram.

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Кім і Хлої Кардаш'ян засмагають на британських островах

Зірки телесеріалу "Кардаш'ян" засмагають на британських островах Теркс і Кайкос цими вихідними. Обидві сестри обрали трендовий принт купальника — зміїний.

Телезірка Кім Кардаш'ян. Фото: instagram/kimkardashian/

Телезірка Кім Кардаш'ян. Фото: instagram/kimkardashian/

Втім, якщо Хлої додала також в тон платок, то Кім обрала для себе техаський чорний капелюх. Ймовірно, це той самий, що вона носила під час вихідних на Суперкубку. Тоді її помітили з новий хлопцем Оделлом Бекхемом-молодшим.

Телезірка Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram/khloekardashian/

Телезірка Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram/khloekardashian/

Відпочивати зірки прибули зі своїми дітьми і на відео їм весело.

Нагадаємо, модель Хлої Кардаш'ян показала своє привабливе тіло під час заняттям новим хоббі. Також її сестра Кім Кардаш'ян роздягнулась у дорогому отелі — фото.