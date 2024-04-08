Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Кім і Хлої Кардаш‘ян показали пишні форми на британських островах arrow

Кім і Хлої Кардаш‘ян показали пишні форми на британських островах

8 квітня 2024 07:20
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Кім і Хлої Кардаш‘ян позували в купальниках на британських островах — фото
Кім і Хлої Кардаш‘ян на пляжі. Фото: instagram/kimkardashian/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Американські зірки телебачення Кім і Хлої Кардаш'ян вирушили у сімейну відпустку. Вони засмагають на пляжах островів Теркс і Кайкос. 

Світлини теледіви виклали в Instagram.

Читайте також:

Кім і Хлої Кардаш'ян засмагають на британських островах

Зірки телесеріалу "Кардаш'ян" засмагають на британських островах Теркс і Кайкос цими вихідними. Обидві сестри обрали трендовий принт купальника — зміїний. 

Телезірка Кім Кардаш'ян. Фото: instagram/kimkardashian/
Телезірка Кім Кардаш'ян. Фото: instagram/kimkardashian/
Телезірка Кім Кардаш'ян. Фото: instagram/kimkardashian/
Телезірка Кім Кардаш'ян. Фото: instagram/kimkardashian/

Втім, якщо Хлої додала також в тон платок, то Кім обрала для себе техаський чорний капелюх. Ймовірно, це той самий, що вона носила під час вихідних на Суперкубку. Тоді її помітили з новий хлопцем Оделлом Бекхемом-молодшим.

Телезірка Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram/khloekardashian/
Телезірка Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram/khloekardashian/
Телезірка Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram/khloekardashian/
Телезірка Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram/khloekardashian/

Відпочивати зірки прибули зі своїми дітьми і на відео їм весело.

Нагадаємо, модель Хлої Кардаш'ян показала своє привабливе тіло під час заняттям новим хоббі. Також її сестра Кім Кардаш'ян роздягнулась у дорогому отелі — фото.

США
Кім Кардашян
пляж
фото
Хлої Кардашьян
Велика Британія
острів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону