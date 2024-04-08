Кім і Хлої Кардаш‘ян позували в купальниках на британських островах — фото

Кім і Хлої Кардаш‘ян показали пишні форми на британських островах
Американські зірки телебачення Кім і Хлої Кардаш'ян вирушили у сімейну відпустку. Вони засмагають на пляжах островів Теркс і Кайкос.
Світлини теледіви виклали в Instagram.
Кім і Хлої Кардаш'ян засмагають на британських островах
Зірки телесеріалу "Кардаш'ян" засмагають на британських островах Теркс і Кайкос цими вихідними. Обидві сестри обрали трендовий принт купальника — зміїний.
Втім, якщо Хлої додала також в тон платок, то Кім обрала для себе техаський чорний капелюх. Ймовірно, це той самий, що вона носила під час вихідних на Суперкубку. Тоді її помітили з новий хлопцем Оделлом Бекхемом-молодшим.
Відпочивати зірки прибули зі своїми дітьми і на відео їм весело.
Нагадаємо, модель Хлої Кардаш'ян показала своє привабливе тіло під час заняттям новим хоббі. Також її сестра Кім Кардаш'ян роздягнулась у дорогому отелі — фото.
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