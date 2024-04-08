Ким и Хлои Кардашьян позировали в купальниках на британских островах.

Ким и Хлои Кардашьян на пляже. Фото: instagram/kimkardashian/

Американские звезды телевидения Ким и Хлои Кардашьян отправились в семейный отпуск. Они загорают на пляжах островов Теркс и Кайкос.

Фотографии теледивы выложили в Instagram.

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Ким и Хлои Кардашьян загорают на британских островах

Звезды телесериала "Кардашьян" загорают на британских островах Теркс и Кайкос в эти выходные. Обе сестры выбрали трендовый принт купальника — змеиный.

Телезвезда Ким Кардашьян. Фото: instagram/kimkardashian/

Телезвезда Ким Кардашьян. Фото: instagram/kimkardashian/

Впрочем, если Хлои добавила также в тон платок, то Ким выбрала для себя техасскую черную шляпу. Вероятно, это та же, которую она носила во время выходных на Суперкубке. Тогда ее заметили с новым парнем Оделлом Бекхэмом-младшим.

Телезвезда Хлои Кардашьян. Фото: instagram/khloekardashian/

Телезвезда Хлои Кардашьян. Фото: instagram/khloekardashian/

Отдыхать звезды прибыли со своими детьми и на видео им весело.

Напомним, модель Хлои Кардашьян показала свое привлекательное тело во время занятия новым хобби. Также ее сестра Ким Кардашьян разделась в дорогом отеле фото.