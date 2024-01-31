Кім Кардаш'ян показала наслідки захворювання шкіри

Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian

У Кім Кардаш'ян сталося чергове загострення псоріазу — хвороби шкіри, на яку вона страждає з 25 років. Телезірка показала наслідки захворювання.

Поділилася цим у своєму Instagram.

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"Це боляче"

Кім Кардаш'ян попри те, що на своїх фото часто має ідеальний вигляд, все ж ділиться з підписниками і деякими неприємними моментами.

Зірка з 25 років страждає на серйозне захворювання шкіри — псоріаз, причому тригером стала звичайна застуда. Під час вагітностей хвороба відступала, але потім поверталася з новою силою, розповідала раніше Кім.

Кім Кардаш'ян демонструє псоріаз на обличчі (2019 рік). Фото: instagram.com/kimkardashian

Як зізнається Кардаш'ян, за всі ці роки вона перепробувала силу-силенну народних засобів, мазей, пінок, соків, дієт та чаїв. Вона надає перевагу рослинній їжі та старається уникати стресів. Зрештою зірка навчилася жити зі своєю недугою.

Зараз у зірки знову стався напад псоріазу. На шкірі з'явилися червоні плями, які вона показала у сторіс.

Кім Кардаш'ян демонструє псоріаз. Скриншот зі сторіс instagram.com/kimkardashian

Кім Кардаш'ян демонструє псоріаз. Скриншот зі сторіс instagram.com/kimkardashian

"Не буду брехати, це – боляче. Не впевнена, що було трігером до цього у моєму випадку. Я не змінювала харчування. Перепробувала все. Псоріаз — відстій… Просто хотіла поділитися з вами своєю історією", —написала жінка у сторіс.

Кім Кардаш'ян демонструє псоріаз. Скриншот зі сторіс instagram.com/kimkardashian

Відомо, що на псоріаз страждає і її мама Кріс, але сама вона ніколи не думала, що в неї теж проявиться ця хвороба, і що вона протікатиме геть інакше. Наприклад, якщо Кріс допомагає солярій, то в її доньки лише з'являються опіки.

Нагадаємо, спокуслива Кім Кардаш'ян засвітила видатні форми у "дірявій" сукні.

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