Ким Кардашьян показала последствия заболевания кожи

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

В Кем Кардашян произошло очередное обострение псориаза — болезни кожи, которой она страдает с 25 лет. Телезвезда показала последствия заболевания.

Поделилась этим в своем Instagram.

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"Это больно"

Ким Кардашьян, несмотря на то, что на своих фото часто выглядит идеально, все же делится с подписчиками и некоторыми неприятными моментами.

Звезда с 25 лет страдает серьезным заболеванием кожи — псориазом, причем триггером стала обычная простуда. Во время беременностей болезнь отступала, но потом возвращалась с новой силой, рассказывала Ким.

Ким Кардашьян демонстрирует псориаз на лице (2019 год). Фото: instagram.com/kimkardashian

Как признается Кардашьян, за все эти годы она перепробовала уйму народных средств, мазей, пенок, соков, диет и чаев. Она предпочитает растительную пищу и старается избегать стрессов. В конце концов звезда научилась жить со своим недугом.

Сейчас у звезды снова псориаз. На коже появились красные пятна, которые она показала в сторис.

Ким Кардашьян демонстрирует псориаз. Скриншот со сторис instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян демонстрирует псориаз. Скриншот со сторис instagram.com/kimkardashian

"Не буду врать, это больно. Не уверена, что было триггером к этому в моем случае. Я не меняла питание. Перепробовала все. Псориаз — отстой… Просто хотела поделиться с вами своей историей", — написала женщина в сторис.

Ким Кардашьян демонстрирует псориаз. Скриншот со сторис instagram.com/kimkardashian

Известно, что псориазом страдает и ее мама Крис, но сама она никогда не думала, что у нее тоже проявится эта болезнь, и что она будет протекать иначе. Например, если Крис помогает солярий, то у ее дочери только появляются ожоги.

Напомним, соблазнительная Ким Кардашьян зажгла выдающиеся формы в "дырявом" платье.

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