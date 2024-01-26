Спокуслива Кім Кардаш'ян засвітила видатні форми у "дірявій" сукні

Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: Backgrid

Кім Кардашьян, Кайлі та Кріс Дженнер відвідали показ Maison Margiela під час Тижня моди в Парижі. 43-річна зірка реаліті-шоу Кім одягла чорну облягаючу сукню, яка підкреслила її знамениті форми.

Про це пише Daily Mail.

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Засновниця SKIMS обрала сукню з вирізами, крізь які були помітні її видтані форми. Доповнила образ розкішним намистом та туфлями на підборах.

Бізнесвуман Кім Кардаш'ян з Кріс Дженнер. Фото: Backgrid

Бізнесвуман Кім Кардаш'ян. Фото: Backgrid

Бізнесвуман Кім Кардаш'ян з мамою та сестрюо Кайлі. Фото: Backgrid

Перед фотографами Кім позувала зі своєю мамою та сестрою Кайлі, яка вразила ефектним образом в сріблястій сукні з короткими рукавами та вирізом декольте.

Вихід відбувся після того, як у вівторок Кім продемонструвала свою колекцію сумочок Balenciaga. Вона сказала своїй команді, що у неї загалом близько 130 сумок. Кожна сумка коштує близько 3000 доларів, і якщо у неї 129, це означає, що в кімнаті було продукту на суму майже 400 000 доларів. Це приблизно середня вартість будинку в Сполучених Штатах.

Це сталося вслід за тим, як Кім була розкритикована фанатами після того, як вона оголосила, що стала представником Balenciaga через рік після того, як бренд зіткнувся з суперечками через рекламу з дітьми та БДСМ-речами.

Нагадаємо, Лана Дель Рей похизувалась формами у шовковій білизні від Кім Кардаш’ян.

Раніше Кім Кардаш'ян знялась у відвертій рекламі косметики.