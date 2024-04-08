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Кім Кардаш'ян приголомшила розкішною фігурою у крихітному бікіні

8 квітня 2024 08:13
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Кім Кардаш'ян приголомшила розкішною фігурою у крихітному бікіні
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

43-річна Кім Кардаш’ян вирушила на відпочинок у бікіні свого бренду SKIMS з принтом. Зірка разом з сестрою Хлої була помічена на пляжі.

Знімками Кім поділилася у своїх соціальних мережах.

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Кім підписала допис, використовуючи перший рядок із пісні Бейонсе Texas Hold' Em: "Це не Техас". Красуня засмагала на пляжі з сестрою. Навіть біля океану вона не розставалася з розкішними прикрасами.

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Кім Кардаш'ян приголомшила розкішною фігурою у крихітному бікіні - фото 3
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Backgrid
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Backgrid

Кім досягла статусу мільярдерки завдяки успіху своїх брендів SKIMS і SKKN By Kim (раніше KKW Beauty). Вона часто залучає зіркових друзів, щоб вони взяли участь у рекламній кампанії для бренду її білизни, який розширився до купальників і одягу для відпочинку.

Останньою знаменитістю, яка стала обличчям компанії, стала співачка і автор пісень Сабріна Карпентер.

Нещодавно бізневумен Хлої Кардаш'ян шокувала шанувальників, пофарбувавши волосся в сміливий відтінок рудого. Цього тижня 39-річна Хлої з гордістю продемонструвала свій вражаючий новий образ у кампанії для Fabletics.

Нагадаємо, колишня кохана Ді Капріо засвітила розкішну фігуру на обкладинці глянцю. А Ніколь Кідман влаштувала фотосесію у панчохах.

Кім Кардашян
Бейонсе
Хлої Кардашьян
закордонні зірки

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