Ким Кардашьян ошеломила роскошной фигурой в крошечном бикини

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

43-летняя Ким Кардашьян отправилась на отдых в бикини своего бренда SKIMS с принтом. Звезда вместе с сестрой Хлои была замечена на пляже.

Снимками Ким поделилась в своих социальных сетях.

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Ким подписала пост, используя первую строчку из песни Бейонсе Texas Hold' Em: "Это не Техас". Красавица загорала на пляже с сестрой. Даже у океана она не расставалась с роскошными украшениями.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Backgrid

Ким достигла статуса миллиардера благодаря успеху своих брендов SKIMS и SKKN By Kim (ранее KKW Beauty). Она часто привлекает звездных друзей, чтобы они приняли участие в рекламной кампании для бренда ее белья, расширившегося до купальников и одежды для отдыха.

Последней знаменитостью, ставшей лицом компании, стала певица и автор песен Сабрина Карпентер.

Недавно бизнесмен Хлои Кардашьян шокировала поклонников, покрасив волосы в смелый оттенок рыжего. 39-летняя Хлои с гордостью продемонстрировала свой поразительный новый образ в кампании для Fabletics.

Напомним, бывшая возлюбленная Ди Каприо засветила роскошную фигуру на обложке глянца. А Николь Кидман устроила фотосессию в чулках.