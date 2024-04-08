Ким Кардашьян ошеломила роскошной фигурой в крошечном бикини
43-летняя Ким Кардашьян отправилась на отдых в бикини своего бренда SKIMS с принтом. Звезда вместе с сестрой Хлои была замечена на пляже.
Снимками Ким поделилась в своих социальных сетях.
Кардашьян поразила телом в ярком бикини
Ким подписала пост, используя первую строчку из песни Бейонсе Texas Hold' Em: "Это не Техас". Красавица загорала на пляже с сестрой. Даже у океана она не расставалась с роскошными украшениями.
Ким достигла статуса миллиардера благодаря успеху своих брендов SKIMS и SKKN By Kim (ранее KKW Beauty). Она часто привлекает звездных друзей, чтобы они приняли участие в рекламной кампании для бренда ее белья, расширившегося до купальников и одежды для отдыха.
Последней знаменитостью, ставшей лицом компании, стала певица и автор песен Сабрина Карпентер.
Недавно бизнесмен Хлои Кардашьян шокировала поклонников, покрасив волосы в смелый оттенок рыжего. 39-летняя Хлои с гордостью продемонстрировала свой поразительный новый образ в кампании для Fabletics.
Напомним, бывшая возлюбленная Ди Каприо засветила роскошную фигуру на обложке глянца. А Николь Кидман устроила фотосессию в чулках.
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