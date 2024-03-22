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Кіркорова залишили із діркою у кишені — податкова заблокувала рахунки путініста

22 березня 2024 16:38
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кіркорова залишили із діркою у кишені — податкова заблокувала рахунки путініста
Російський співак Філіп Кіркоров. Фото: росЗМІ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Путініст Філіп Кіркоров, навіть маючи прихильність Кремля, залишився без прибутків.Податкова служба Росії заблокувала рахунки творчого центру "Філіп Кіркоров корпорейшн", а також магазину одягу Phill 4 you, що належать фанату Путіна.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Бренд одягу Phill 4 you і "Філіп Кіркоров корпорейшн", якими володіє Кіркоров, заблокували 21 березня за прострочену заборгованість за несплату податків у розмірі 4,2 тисячі рублів. Перша компанія керує бутіком у Москві, а інша займається рекламою та відео.

Кіркорова залишили із діркою у кишені — податкова заблокувала рахунки путініста - фото 1
Російський співак Філіп Кіркоров. Фото: росЗМІ

Цікаво, що у 2020 році на початку епідемії ковіду, коли багато росіян закривали свій бізнес, компанії Кіркорова отримали від держави субсидію в розмірі 70 тисяч рублів.

"Філіп Кіркоров корпорейшн" з 2022 не подає декларації про доходи з 2022 року. Компанію путініста вже блокували за порушення минулого року.

Кіркорова залишили із діркою у кишені — податкова заблокувала рахунки путініста - фото 2
Російський співак Філіп Кіркоров. Фото: росЗМІ

Тепер податкова хоче ліквідувати компанію Кіркорова за подання недостовірної інформації.

Раніше ми розповідали, бойовики "ДНР" виступили категорично проти концертів Кіркорова на окупованій території, бо не хочуть слухати музику "сатаніста". Також путініст вдягнув камуфляж від Louis Vuitton за який його висміяли у соціальних мережах.

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