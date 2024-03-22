Киркорова оставили с дыркой в кармане — налоговая заблокировала счета путиниста

Российский певец Филипп Киркоров. Фото: росСМИ

Путинист Филипп Киркоров, даже располагая поддержкой Кремлем, остался без доходов. Налоговая служба России заблокировала счета творческого центра "Филипп Киркоров корпорейшн", а также магазина одежды Phill 4 you, которые принадлежат фанату Путина.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Бренд одежды Phill 4 you и Филипп Киркоров корпорейшн, которыми владеет Киркоров, заблокировали 21 марта за просроченную задолженность за неуплату налогов в размере 4,2 тысячи рублей. Первая компания управляет бутиком в Москве, а другая занимается рекламой и видео.

Российский певец Филипп Киркоров. Фото: росСМИ

Интересно, что в 2020 году в начале эпидемии ковида, когда многие россияне закрывали свой бизнес, компании Киркорова получили от государства субсидию в размере 70 тысяч рублей.

"Филипп Киркоров корпорейшн" с 2022 года не подает декларации о доходах с 2022 года. Компанию путиниста уже блокировали за нарушение в прошлом году.

Российский певец Филипп Киркоров. Фото: росСМИ

Теперь налоговая хочет ликвидировать компанию Киркорова за предоставление недостоверной информации.

Ранее мы рассказывали, что боевики "ДНР" выступили категорически против концертов Киркорова на оккупированной территории, потому что не хотят слушать музыку "сатаниста". Также путинист надел камуфляж от Louis Vuitton, за который его высмеяли в социальных сетях.