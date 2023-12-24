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Пропагандист Кіркоров виправдався перед Пєсковим за "голу" вечірку в Москві

24 грудня 2023 21:14
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Стас Кожушко
Редактор
Пропагандист Кіркоров виправдався перед Пєсковим за "голу" вечірку в Москві
Пропутінський співак Філіп Кіркоров. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Цього тижня колишня ведуча шоу "Орел і Решка", російська блогерка Настя Івлєєва, влаштувала розпусну вечірку в центрі Москви. На неї, крім колишніх українців, які працюють в країні-терористці, завітав й один з головних пропагандистів РФ, співак Філіп Кіркоров. Через це йому довелося на камеру виправдовуватися перед прессекретарем диктатора Володимира Путіна Дмитром Пєсковим. 

Про це повідомляють росЗМІ

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Виправдовування від путініста Кіркорова

Пропагандист завітав на одне із шоу дружини маріонетки Путіна Тетяни Навки. За лаштунками Пєсков запитав, що вони (мав на увазі російських "знаменитостей") влаштували. Кіркоров, який прекрасно бачив, що його знімають на смартфон, одразу ж почав виправдовуватися. 

"У мене розуму вистачило туди далі не піти. Я просто обіцяв їй (Івлєєвій. — Ред.), вона у мене в кліпі знімалася. Ось знаєш, ніколи ні про що нікого не проси. Вона мене запросила, сказала, що буде новорічний бал, дрес-код naked (в перекладі з англійською означає оголений. — Ред.). Я заморочився на Dolce & Gabbana, Balenciaga. А потім, коли я увійшов і побачив це… Кажу Каті, це моя помічниця, лише бекстейдж і на вихід", — розповів Кіркоров Пєскову.

56-річний путініст зазначив, що не міг пропустити вечірку, на який напівоголені веселилися, зокрема, уродженець Одеси, репер Джиган та Лоліта Мілявська (народилася в Закарпатській області). Бо його, мовляв, запросила Івлєєва, і він їй пообіцяв.

Пізніше місцеві представники ЗМІ попросили Пєскова прокоментувати діалог з Кіркоровим. Але воєнний злочинець відмовив. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що модний дім Balenciaga вніс Кіркорова до "чорного списку" за підтримку Путіна. Також ми розповідали, що продюсер шоу "Ліга Сміху" виявився громадянином РФ із бізнесом в окупованому Криму.

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