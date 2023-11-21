Какими стали герои украинского реалити Киев днем и ночью — что о них известно

Актеры украинского телесериала "Киев днем и ночью". Фото: Pinterest

"Киев днем и ночью" — это первый в Украине телесериал, основанный на реальных историях из жизни обычных людей. Уникальностью этого реалити-шоу является тот факт, что события разворачиваются в реальном времени, а люди играют под своими именами.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как изменились герои сериала "Киев днем и ночью" и что о них известно сегодня.

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Богдан Шелудяк

Сегодня Богдан Шелудяк является украинским телеведущим, актером и блогером, ведущим развлекательное шоу "Хто зверху?" с Лесей Никитюк вместо Сергея Притулы. К сожалению, недавно мужчину постигло редкое заболевание — синдром Гийена-Барре. Однако, ему все же удалось остановить развитие этой болезни.

Актер Богдан Шелудяк с Лесей Никитюк в шоу "Хто зверху?". Фото: скриншот с YouTube

Новость Богдана Шелудяка о заболевании. Фото: скриншот из Instagram

Александр Озолин

Саша, сыгравший в сериале самого себя, сейчас активно занимается спортом и говорит по-украински. В сериале он вел довольно разгульную и беззаботную жизнь, постоянно развлекался с девушками и пил алкоголь. Впрочем, несмотря на это, Оз считался одним из самых добрых героев сериала.

Украинский актер Александр Озолин. Фото: Instagram Александра Озолина

Альбина Перерва

После окончания съемок телесериала Альбина продолжила свою актерскую карьеру и снялась в фильме "След". Родилась она в Сумской области, а сейчас поддерживает вынужденно переселенных людей и родную страну, выступая против российской агрессии.

Героиня сериала "Киев днем и ночью" Альбина Перерва. Фото: Instagram Альбины Перервы

Оксана Аврам

Скромная и искренняя Оксана настолько полюбилась зрителям, что они стали считать ее самой доброй и позитивной героиней в сериале. Сейчас актриса нигде не снимается и активно ведет свою официальную страницу в соцсети Instagram, где показывает свою жизнь.

Актриса из сериала "Киев днем и ночью" Оксана Аврам. Фото: Instagram Оксаны Аврам

Карина Аввакумова

В сериале девушка по имени Карина носила довольно сложный характер, а самыми главными вещами в жизни считала состояние и карьеру. Тем не менее, в жизни Карина совсем не такая, хотя имеет кое-что общее с героиней сериала. И в шоу, и в жизни у девушки есть амбиции музыкальной исполнительницы.

Она принимала участие в кастинге вокального шоу "Голос країни" и даже записала песню. Сейчас Карина воспитывает маленького сына от мужчины, с которым недавно разорвала свои отношения.

Актриса Карина Аввакумова со своим сыном. Фото: Instagram Карины Аввакумовой

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