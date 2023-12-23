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Клопотенко розповів, скільки треба заплатити йому за приготування вечері у вас вдома

23 грудня 2023 18:56
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Клопотенко розповів, скільки треба заплатити йому за приготування вечері у вас вдома
Кухар Євген Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Євген Клопотенко розповів, що має чималий прайс на свої послуги у якості "кухаря за викликом", через що його "замовляли" лише кілька разів. Проте вечеря за такі гроші обіцяє бути унікальною. 

Про це шеф-кухар розповів в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН "Наодинці".

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Якби не було війни — було б вдвічі дорожче

Євген Клопотенко — успішний кулінар та ресторатор. Він також власник ресторану, де готують українську кухню, а ще веде кулінарні шоу та організовує різні соціальні проєкти.

Проте в останньому інтерв'ю Клопотенко зізнався, що працює ще і кухарем на виїзді. Тобто, його можна замовити у якості кухаря вашої вечері, або для званого обіду чи для приготування їжі на романтичному побаченні тощо. 

Щоправда цінник у Євгена чималий і на це є причини. 

 

"Ми поставили з компанією ціну 250 тисяч гривень. Тому замовляють нечасто. Мене два рази замовляли, але це конфіденційна інформація. Це були от саме люди, які не дуже мене знали, вони сказали, що я персонал, що обслуговує. Але до них приходили друзі з-за кордону і говорили, що хочуть замовити цього шефа. А вони навіть не знали хто я, бо я для них надто низький рівень", — розповів Клопотенко в інтерв'ю.

Через подібне ставлення кулінар не дуже любить працювати у такому форматі. Тому, зізнається, якби не було війни, було б вдвічі дорожче. 

"Я ставлю високу ціну через те, щоб менше їздити і менше робити. Якщо я поставлю цінник 10 тисяч гривень, то я тільки це й робитиму. У мене не буде часу на інші справи. Якби не було війни, я б поставив 15 тисяч доларів. Я поставив дорого — якщо ти реально бачиш в цьому цінність. Якщо ти хочеш поїсти смачно — поклич іншого крутого кухаря за 50 тисяч гривень", — порадив Євген. 

Нагадаємо, Євген Клопотенко розповів, як заробив свій перший мільйон.

Також ми ділилися рецептами трьох найпростіших маринадів для риби від Клопотенка.

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