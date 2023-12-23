Клопотенко рассказал, сколько нужно заплатить ему за приготовление ужина у вас дома

Повар Евгений Клопотенко. Фото: instagram.com/klopotenko

Евгений Клопотенко рассказал, что имеет немаленький прайс на свои услуги в качестве "повара по вызову", из-за чего его "заказывали" всего несколько раз. Однако ужин за такие деньги обещает быть уникальным.

Об этом шеф-повар рассказал в интервью для YouTube-проекта ТСН "Наодинці".

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Если бы не было войны — было бы вдвое дороже

Евгений Клопотенко – успешный кулинар и ресторатор. Он также владелец ресторана, где готовят украинскую кухню, а еще ведет кулинарные шоу и организует разные социальные проекты.

Однако в последнем интервью Клопотенко признался, что работает еще и поваром на выезде. То есть, его можно заказать в качестве повара вашего ужина, или для званого обеда или для приготовления еды на романтическом свидании.

Правда, ценник у Евгения немалый и на это есть причины.

"Мы поставили с компанией цену 250 тысяч гривен. Поэтому заказывают нечасто. Меня два раза заказывали, но это конфиденциальная информация. Это были вот именно люди, которые не очень меня знали, они сказали, что я обслуживающий персонал. Но к ним приходили друзья из-за границы и говорили, что хотят заказать этого шефа. А они даже не знали, кто я, потому что я для них слишком низкий уровень", — рассказал Клопотенко в интервью.

Из-за подобного отношения кулинар не очень любит работать в таком формате. Поэтому, признается, если бы не было войны, было бы вдвое дороже.

"Я ставлю высокую цену из-за того, чтобы меньше ездить и меньше делать. Если я поставлю ценник 10 тысяч гривен, то я только это и буду делать. У меня не будет времени на другие дела. Если бы не было войны, я бы поставил 15 тысяч долларов. Человек заплатит дорого если реально видит в этом ценность. Если ты хочешь поесть вкусно — позови другого крутого повара за 50 тысяч гривен", — посоветовал Евгений.

Напомним, Евгений Клопотенко рассказал, как заработал свой первый миллион.

Также мы делились рецептами трех простейших маринадов для рыбы от Клопотенка.