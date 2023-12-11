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KOLA розповіла, коли бачилась з чоловіком, та про плани на Новий Рік

11 грудня 2023 20:54
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Стас Кожушко
Редактор
KOLA розповіла, коли бачилась з чоловіком, та про плани на Новий Рік
Співачка KOLA виступила в Києві перед жінками-військовими. Фото: Новини.LIVE
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Соціальна ініціатива Arm Women Now організувала в столиці благодійний захід для жінок-військових "Своя серед своїх". Серед запрошених зіркових гостей була й співачка KOLA.

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з артисткою та розпитали її про чоловіка та плани на новорічну ніч.

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KOLA про чоловіка та Новий Рік

Минулого місяця Анастасія Прудіус розсекретила, що таємно вийшло заміж. Ім’я чоловіка артистка не називає, втім повідомила: він живе в Ізраїлі і старший за неї на 13 років. Вона зустріла його на одному заході.

"Не можу сказати, що їздила туди (в Ізраїль. — Ред.) відпочивати, їздила до коханої людини в першу чергу. Це завжди супроводжувалось моїми якимись релізами чи ще чимось. Я не знаю, якось будемо. Це життя, так склалось. Наразі ми вже давно не бачились. За ним дуже сумую. Але він пообіцяв, що приїде до мене на Новий Рік сюди, в Київ", — розповіла KOLA Новини.LIVE.

KOLA
KOLA з чоловіком. Скриншот: YouTube

Більшість артистів вже запланували, де проведуть новорічну ніч. Багато хто буде працювати. Співатиме в перші години 2024 року і KOLA.

"Я виступатиму на Новий Рік. Це буде мій такий мініконцерт. Сподіваюсь, що приїде чоловік і будуть всі друзі цього дня. І все. І потім беру відпочинок на місяць, бо його не було вже дуже і дуже давно. Хочу просто якось відновитися", — зазначила KOLA.

Про виступ перед жінками-військовими

Захід "Своя серед своїх" — це можливість військовослужбовицям, які захищають країну на передовій, психологічно перезавантажитися. Хоч на кілька годин залишити жахіття війни "за дверима" та отримати заряд позитиву, надихнувшись творчістю і музикою у дружній обстановці. А ще — розповісти про свій бойовий досвід. У заході взяли участь понад 100 захисниць України з різних родів військ ЗСУ. 

"Сподіваюсь, що хоча б щось вони отримали сьогодні, якийсь позитив. Вони усміхались, плакали. Сподіваюсь, що залишиться якась енергія, яка їм би давала сил", — підсумувала KOLA

KOLA
KOLA виступила перед жінками-військовими. Скриншот: Instagram/kola__official

Нагадаємо, раніше ми писали, що KOLA прикрасила білборд на головній площі Нью-Йорку. Також ми розповідали, що KOLA у новому кліпі кинула виклик гравітації.

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