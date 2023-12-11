KOLA розповіла, коли бачилась з чоловіком, та про плани на Новий Рік
Соціальна ініціатива Arm Women Now організувала в столиці благодійний захід для жінок-військових "Своя серед своїх". Серед запрошених зіркових гостей була й співачка KOLA.
Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з артисткою та розпитали її про чоловіка та плани на новорічну ніч.
KOLA про чоловіка та Новий Рік
Минулого місяця Анастасія Прудіус розсекретила, що таємно вийшло заміж. Ім’я чоловіка артистка не називає, втім повідомила: він живе в Ізраїлі і старший за неї на 13 років. Вона зустріла його на одному заході.
"Не можу сказати, що їздила туди (в Ізраїль. — Ред.) відпочивати, їздила до коханої людини в першу чергу. Це завжди супроводжувалось моїми якимись релізами чи ще чимось. Я не знаю, якось будемо. Це життя, так склалось. Наразі ми вже давно не бачились. За ним дуже сумую. Але він пообіцяв, що приїде до мене на Новий Рік сюди, в Київ", — розповіла KOLA Новини.LIVE.
Більшість артистів вже запланували, де проведуть новорічну ніч. Багато хто буде працювати. Співатиме в перші години 2024 року і KOLA.
"Я виступатиму на Новий Рік. Це буде мій такий мініконцерт. Сподіваюсь, що приїде чоловік і будуть всі друзі цього дня. І все. І потім беру відпочинок на місяць, бо його не було вже дуже і дуже давно. Хочу просто якось відновитися", — зазначила KOLA.
Про виступ перед жінками-військовими
Захід "Своя серед своїх" — це можливість військовослужбовицям, які захищають країну на передовій, психологічно перезавантажитися. Хоч на кілька годин залишити жахіття війни "за дверима" та отримати заряд позитиву, надихнувшись творчістю і музикою у дружній обстановці. А ще — розповісти про свій бойовий досвід. У заході взяли участь понад 100 захисниць України з різних родів військ ЗСУ.
"Сподіваюсь, що хоча б щось вони отримали сьогодні, якийсь позитив. Вони усміхались, плакали. Сподіваюсь, що залишиться якась енергія, яка їм би давала сил", — підсумувала KOLA
Нагадаємо, раніше ми писали, що KOLA прикрасила білборд на головній площі Нью-Йорку. Також ми розповідали, що KOLA у новому кліпі кинула виклик гравітації.
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