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KOLA рассказала, когда виделась с мужем, и о планах на Новый Год

11 декабря 2023 20:54
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
KOLA рассказала, когда виделась с мужем, и о планах на Новый Год
Певица KOLA выступила в Киеве перед женщинами-военными. Фото: Новини.LIVE
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Социальная инициатива Arm Women Now организовала в столице благотворительное мероприятие для женщин-военных "Своя среди своих". Среди приглашенных звездных гостей была и певица KOLA.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с артисткой и расспросили ее о муже и планах на новогоднюю ночь.

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KOLA о муже и Новом Годе

В прошлом месяце Анастасия Прудиус рассекретила, что тайно вышло замуж. Имя мужа артистка не называет, впрочем, сообщила: он живет в Израиле и старше ее на 13 лет. Она встретила его на одном мероприятии.

"Не могу сказать, что ездила туда (в Израиль. — Ред.) отдыхать, ездила к любимому человеку в первую очередь. Это всегда сопровождалось моими какими-то релизами или еще чем-то. Я не знаю, как-нибудь будем. Это жизнь, так сложилась. Пока мы уже давно не виделись. По нему очень скучаю. Но он пообещал, что приедет ко мне на Новый Год сюда, в Киев", — рассказала KOLA Новини.LIVE.

KOLA
KOLA с мужем. Скриншот: YouTube

Большинство артистов уже запланировали, где проведут новогоднюю ночь. Многие будут работать. Будет петь в первые часы 2024 года и KOLA.

"Я буду выступать на Новый год. Это будет мой такой мини-концерт. Надеюсь, что приедет муж и будут все друзья в этот день. И все. И потом беру отдых на месяц, потому что его не было уже очень и очень давно. Хочу просто как-то восстановиться", — отметила KOLA.

О выступлении перед женщинами-военными

Мероприятие "Своя среди своих" — это возможность военнослужащим, защищающим страну на передовой, психологически перезагрузиться. Хоть на несколько часов оставить ужас войны "за дверью" и получить заряд позитива, вдохновившись творчеством и музыкой в дружеской обстановке. А еще рассказать о своем боевом опыте. В мероприятии приняли участие более 100 защитниц Украины из разных родов войск ВСУ.

"Надеюсь, что хотя бы что-то они получили сегодня, какой-то позитив. Они улыбались, плакали. Надеюсь, что останется какая-то энергия, которая им бы давала сил", — подытожила KOLA

KOLA
KOLA выступила перед женщинами-военными. Скриншот: Instagram/kola__official

Напомним, ранее мы писали, что KOLA украсила билборд на главной площади Нью-Йорка. Также мы рассказывали, что KOLA в новом клипе бросила вызов гравитации.

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