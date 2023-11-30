Співачка KOLA вперше розповіла про свого чоловіка, який на 13 років старший за неї

Співачка KOLA у кліпі на свою пісню "Тебе-собі". Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка і колишня учасниця вокального шоу "Голос країни" KOLA (Настя Прудіус) дала відверте інтерв’ю Маші Єфросиніній. У ньому молода виконавиця чесно розповіла про свого коханого, за якого, до речі, вже таємно вийшла заміж.

Інтерв’ю зі співачкою KOLA можна подивитися на офіційному каналі Маші Єфросиніної в YouTube.

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Як KOLA зустріла свого коханого

Українська артистка зізнається, що вона ніколи не могла подумати, що вийде заміж за іноземця, адже її чоловік мешкає в Ізраїлі. Вона зустріла його на одному заході, коли була розчавлена війною в Україні і коли вона зовсім не переживала, який мала вигляд.

"Я ніколи не думала, що вийду заміж за іноземця, я не чекала зовсім цієї зустрічі. Мені було байдуже, я наряжалася тільки для відео, які я знімала. Мені було байдуже, який я мала вигляд, мене це зовсім не парило, мені було дуже погано. Оця моя емпатія спрацювала, що я просто брала кожну історію", — розповіла KOLA.

Українська співачка KOLA на інтерв'ю у Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з YouTube

Коли чоловік, який виявився на 13 років старше за неї, почав до неї ніжно ставитися, вона зрозуміла, що він дуже добра людина. Вони бачились дуже часто, але мало спілкувалися. А одного разу, коли KOLA до нього приїхала, він зробив їй пропозицію руки і серця.

Співачка KOLA зі своїм чоловіком Славою. Фото: скриншот з YouTube

"Ця зустріч зі Славою… Я відчула, що це дуже добра людина, що він має теплоту, якої я не відчувала ніколи. Ми бачились, але ми не спілкувалися. Ми потанцювали один танець повільний, всі були шоковані, бо Слава сам по собі. Ми були в Ізраїлі, і в нього максимально дивна поведінка. Просто відкривається коробочка, і він каже: "Ти будеш моєю дружиною?" — згадала українська співачка.

Співачка KOLA в Ізраїлі

Українська артистка поїхала до Ізраїлю, щоб відновити свою нервову систему, але, на жаль, застала бойові дії. Пізніше KOLA зізналася, що поїхала туди саме до свого коханого, за якого вийшла заміж, нікому про це не розповівши.

Саме у той момент, коли в Ізраїлі почалися бойові дії, співачка записала відео і розповіла про свої враження. KOLA зізналася, що вторгнення в Ізраїлі зовсім відрізняється від ситуації, яка сьогодні відбувається в Україні.

"Бідні люди, які вже багато років змагаються за свою свободу. Не дарма нам кажуть, що ми будемо другим Ізраїлем. Бо з такими сусідами, як в нас і в них, інакше не можна. Коли ти в іншій країні, це страшніше, я не одна, все добре, мене тут захищають. Просто чому? Що зі світом не так? Вони, як з розуму посходили, х*рачать по 100, 200, 500 ракет, здуріли просто", — зазначила співачка.

Stories української співачки KOLA з Ізраїлю. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що молода виконавиця KOLA презентувала кліп на нову пісню про простоту.

Раніше ми розповідали про те, що українська співачка KOLA показала зйомки кліпу на телефон.

Також ми повідомляли про те, що популярна артистка KOLA вперше розповіла про своє перебування в Ізраїлі.