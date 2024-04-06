Колишня дружина Віталія Кличка приголомшила модельними фото
Ексдружина київського мера Віталія Кличка Наталія Єгорова у лютому оголосила про повернення до кар'єри моделі. Зірка поділилася фотосесією у яскравому образі.
Відповідні дописи Наталія опублікувала у своїх соціальних мережах.
Колишня дружина Віталія Кличка повернулася до роботи моделі
Вона покала бекстейдж нової фотосесії, для якої обрала джинси, куртку та білу майку.
"Я люблю цю роботу", — написала вона під відео.
Також жінка вразила більш гламурним образом — у чорній сукні та з яскравим макіяжем.
"Я рада поділитися деякими моментами з-за лаштунків життя моделі. Повертаюся до моєї роботи моделі. Залишайтеся зі мною, щоб відчути світ моделінгу моїми очима. Робота моделі — це не лише позування, це розширення можливостей і надихання інших", — коментує фото Наталія.
Наталія Єгорова та Володимир Кличко після 20 років шлюбу оголосили про своє розлучення у 2022 році.
Експодружжя має трьох дітей: Єгора-Деніеля, Максима та Єлизавету-Вікторію. Всі вони живуть і навчаються за кордоном. Раніше Наталія Єгорова показала дорослих синів. Жінка привітала молодшого Максима на його випускній церемонії.
Нагадаємо, Наталка Денисенко прокоментувала хейт своєї відвертої зйомки. А дочка Сінді Кроуфорд вразила стильню фотосесією.
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