Колишня дружина Віталія Кличка приголомшила модельними фото

Модель Наталія Єгорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/

Ексдружина київського мера Віталія Кличка Наталія Єгорова у лютому оголосила про повернення до кар'єри моделі. Зірка поділилася фотосесією у яскравому образі.

Відповідні дописи Наталія опублікувала у своїх соціальних мережах.

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Вона покала бекстейдж нової фотосесії, для якої обрала джинси, куртку та білу майку.

"Я люблю цю роботу", — написала вона під відео.

Також жінка вразила більш гламурним образом — у чорній сукні та з яскравим макіяжем.

"Я рада поділитися деякими моментами з-за лаштунків життя моделі. Повертаюся до моєї роботи моделі. Залишайтеся зі мною, щоб відчути світ моделінгу моїми очима. Робота моделі — це не лише позування, це розширення можливостей і надихання інших", — коментує фото Наталія.

Наталія Єгорова та Володимир Кличко після 20 років шлюбу оголосили про своє розлучення у 2022 році.

Експодружжя має трьох дітей: Єгора-Деніеля, Максима та Єлизавету-Вікторію. Всі вони живуть і навчаються за кордоном. Раніше Наталія Єгорова показала дорослих синів. Жінка привітала молодшого Максима на його випускній церемонії.

Нагадаємо, Наталка Денисенко прокоментувала хейт своєї відвертої зйомки. А дочка Сінді Кроуфорд вразила стильню фотосесією.