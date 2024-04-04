Мамина гордість — донька супермоделі Сінді Кроуфорд знялась у спокусливій фотосесії
Модель Кайя Гербер знялась для весняного випуску Harper’s Bazaar France, присвяченого впливовим жінкам. Зірка позувала у зухвалих образах у спокусливій фотосесії.
Про це пише Harper’s Bazaar France.
Кайя Гербер приміряла дизайнерські бікіні на звабливих фото
Стилістом зійомки став Елоді Девід-Тубул, а фотографом — Аласдер Маклеллан. На знімках Кайя демонструє у всій красі підтягнуте тіло.
Гербер все більше бере курс у напрямку акторства, вона зіграла у новому серіалі Palm Royale на AppleTV+. Раніше в березні було оголошено, що Кайя приєдналася до акторського складу SNL 1975, фільму Джейсона Райтмана про запуск SNL. Гербер зіграє колишню дружину Чеві Чейза Жаклін Карлін.
Кайя Гербер — донька 57-річної супермоделі Сінді Кроуфорд і 61-річного бізнесмена Ренде Гербера.
"Насправді я можу запитати у батьків поради щодо кар’єри, бізнесу. Це дуже рідкісне явище — мати батьків, які працюють у тій же галузі, що й ти, чиїм порадам ти справді можеш довіряти", — говорить Гербер.
Нагадаємо, Сінді Кроуфорд вразила яскравою фотосесією. А Селена Гомес показала звабливі фото.
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