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Мамина гордість — донька супермоделі Сінді Кроуфорд знялась у спокусливій фотосесії

4 квітня 2024 15:55
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Донька супермоделі Сінді Кроуфорд знялась у спокусливій фотосесії
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Кайя Гербер знялась для весняного випуску Harper’s Bazaar France, присвяченого впливовим жінкам. Зірка позувала у зухвалих образах у спокусливій фотосесії.

Про це пише Harper’s Bazaar France.

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Стилістом зійомки став Елоді Девід-Тубул, а фотографом — Аласдер Маклеллан. На знімках Кайя демонструє у всій красі підтягнуте тіло.

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France

 

Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France
Модель Кайя Гербер. Фото: Harper’s Bazaar France

Гербер все більше бере курс у напрямку акторства, вона зіграла у новому серіалі Palm Royale на AppleTV+. Раніше в березні було оголошено, що Кайя приєдналася до акторського складу SNL 1975, фільму Джейсона Райтмана про запуск SNL. Гербер зіграє колишню дружину Чеві Чейза Жаклін Карлін.

Кайя Гербер — донька 57-річної супермоделі Сінді Кроуфорд і 61-річного бізнесмена Ренде Гербера.

"Насправді я можу запитати у батьків поради щодо кар’єри, бізнесу. Це дуже рідкісне явище — мати батьків, які працюють у тій же галузі, що й ти, чиїм порадам ти справді можеш довіряти", — говорить Гербер.

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд вразила яскравою фотосесією. А Селена Гомес показала звабливі фото.

Сінді Кроуфорд
закордонні зірки
зірки
фотосесія

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