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Бывшая супруга Виталия Кличко поразила модельными фото

6 апреля 2024 08:11
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Бывшая супруга Виталия Кличко поразила модельными фото
Модель Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Экс-супруга киевского мэра Виталия Кличко Наталья Егорова в феврале объявила о возвращении к карьере модели. Звезда поделилась фотосессией в ярком образе.

Соответствующий пост Наталья опубликовала в своих социальных сетях.

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Она показала бэкстейдж новой фотосессии, для которой примеряля джинсы, куртку и белую майку.

 

 

"Я люблю эту работу", — написала она под видео.

Также женщина поразила более гламурным образом — в черном платье и с ярким макияжем.

"Я рада поделиться некоторыми моментами из-за кулис жизни модели. Возвращаюсь к моей работе модели. Оставайтесь со мной, чтобы почувствовать мир моделинга моими глазами. Работа модели — это не только позирование, это расширение возможностей и вдохновение других", — комментирует фото Наталья.

 

Наталья Егорова и Владимир Кличко после 20 лет брака объявили о своем разводе в 2022 году.

У супругов трое детей: Егор-Дениель, Максим и Елизавета-Виктория. Все они живут и учатся за границей. Ранее Наталья Егорова показала взрослых сыновей. Женщина поздравила младшего Максима на его выпускной церемонии.

Напомним, Наталка Денисенко прокомментировала хейт своей откровенной съемки. А дочь Синди Кроуфорд поразила стильной фотосессией.

Виталий Кличко
фото
модель
украинские звезды

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