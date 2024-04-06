Бывшая супруга Виталия Кличко поразила модельными фото
Экс-супруга киевского мэра Виталия Кличко Наталья Егорова в феврале объявила о возвращении к карьере модели. Звезда поделилась фотосессией в ярком образе.
Соответствующий пост Наталья опубликовала в своих социальных сетях.
Бывшая супруга Виталия Кличко вернулась к работе модели
Она показала бэкстейдж новой фотосессии, для которой примеряля джинсы, куртку и белую майку.
"Я люблю эту работу", — написала она под видео.
Также женщина поразила более гламурным образом — в черном платье и с ярким макияжем.
"Я рада поделиться некоторыми моментами из-за кулис жизни модели. Возвращаюсь к моей работе модели. Оставайтесь со мной, чтобы почувствовать мир моделинга моими глазами. Работа модели — это не только позирование, это расширение возможностей и вдохновение других", — комментирует фото Наталья.
Наталья Егорова и Владимир Кличко после 20 лет брака объявили о своем разводе в 2022 году.
У супругов трое детей: Егор-Дениель, Максим и Елизавета-Виктория. Все они живут и учатся за границей. Ранее Наталья Егорова показала взрослых сыновей. Женщина поздравила младшего Максима на его выпускной церемонии.
Напомним, Наталка Денисенко прокомментировала хейт своей откровенной съемки. А дочь Синди Кроуфорд поразила стильной фотосессией.
Читайте Новини.LIVE!