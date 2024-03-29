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Колишня Каньє Веста шокувала відвертими зізнаннями про стосунки з репером

29 березня 2024 17:11
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Модель Ембер Роуз розповіла, як Каньє Вест змушував її оголюватися перед публікою
Американська акторка та модель Ембер Роуз. Фото: instagram.com/amberrose/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Колишня дівчина репера Каньє Веста Ембер Роуз із жахом згадує їхні стосунки. За її словами, Каньє — вмілий  маніпулятор, який контролює своїх обраниць та диктує, що їм одягати.

Про це пише Daily Mail.

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Ембер Роуз стверджує, що її колишній хлопець репер Каньє Вест змушував її під тиском вдягатися "дуже сексуально" та привертати увагу публіки попри те, що їй подобалися скромні образи. Пара зустрічалася у період з 2008 по 2010 рік. 

Колишня Каньє Васта шокувала відвертими зізнаннями про стосунки з репером - фото 1
Модель Ембер Роуз з репером Каньє Вестом. Фото: dailymail.co.uk

Модель зізналась, що на той час була ще дуже молодою і погоджувалась на усе, що він їй пропонував. На початку їхніх стосунків Ембер було 24 роки, реперу — трохи за 30. 

Колишня Каньє Васта шокувала відвертими зізнаннями про стосунки з репером - фото 2
Модель Ембер Роуз з репером Каньє Вестом. Фото: dailymail.co.uk

Нав'язаний Каньє Вестом образ заважав акторці навіть після їхнього розставання. Для участі у робочих проєктах зірку змушували роздягатися.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Продюсери казали мені: "Ми хочемо зняти це відео для MTV, однак потрібно, щоб ти була в басейні, в бікіні, з мартіні в руці", — поділилась Ембер Роуз та додала, що їй відмовляли у зйомках, якщо вона не погоджувалась бути в образі "дівчини Каньє Веста".

Нагадаємо, репер Каньє Вест оголив сідниці дружини. Також він публічно знімав з неї одяг на вулиці.

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