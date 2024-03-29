Модель Ембер Роуз розповіла, як Каньє Вест змушував її оголюватися перед публікою

Колишня Каньє Веста шокувала відвертими зізнаннями про стосунки з репером
Колишня дівчина репера Каньє Веста Ембер Роуз із жахом згадує їхні стосунки. За її словами, Каньє — вмілий маніпулятор, який контролює своїх обраниць та диктує, що їм одягати.
Про це пише Daily Mail.
Колишня Каньє Веста пригадала аб'юз у стосунках з репером
Ембер Роуз стверджує, що її колишній хлопець репер Каньє Вест змушував її під тиском вдягатися "дуже сексуально" та привертати увагу публіки попри те, що їй подобалися скромні образи. Пара зустрічалася у період з 2008 по 2010 рік.
Модель зізналась, що на той час була ще дуже молодою і погоджувалась на усе, що він їй пропонував. На початку їхніх стосунків Ембер було 24 роки, реперу — трохи за 30.
Нав'язаний Каньє Вестом образ заважав акторці навіть після їхнього розставання. Для участі у робочих проєктах зірку змушували роздягатися.
"Продюсери казали мені: "Ми хочемо зняти це відео для MTV, однак потрібно, щоб ти була в басейні, в бікіні, з мартіні в руці", — поділилась Ембер Роуз та додала, що їй відмовляли у зйомках, якщо вона не погоджувалась бути в образі "дівчини Каньє Веста".
Нагадаємо, репер Каньє Вест оголив сідниці дружини. Також він публічно знімав з неї одяг на вулиці.
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