Скандальний Каньє Вест подарував дружині розкішний Porsche

Американський репер Каньє Вест зі своєю дружиною архітекторкою Б'янкою Цензорі. Фото: BACKGRID

Репер Каньє Вест подарував своїй дружині люксове авто. Б'янка Цензорі сіла за кермо новенького Porsche білого кольору і була дуже щасливою.

Відео виклали в соцмережі X.

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У мережі з'явилось відео, на якому дружина репера Каньє Веста Б'янка Цензорі вибирає собі авто. Їй сподобався білий Porsche.

Ye buy a brand new Porsche to his wife Bianca ❤️ pic.twitter.com/zf40VmEBmp — Donda Times (@dondatimes) March 21, 2024

Чоловік відразу вирішив придбати подарунок і пара вирушила підписувати документи. В цей момент дівчина сіла на коліна Веста, поки він вирішував питання.

Б'янка, як завжди, була оголена. Вона вдягла прозоре тілесне боді без бюстгалтера, мінішорти від Prada та білі туфлі. Дівчина була дуже щаслива, коли сіла за кермо своєї нової автівки.

Зіркова пара шокує публіку вже практично рік. Відразу після одруження Б'янка почала оголюватись, втім щоразу встановлює нові рекорди з епатажності. Пліткують, що саме чоловік змушує її роздягатись на людях. Натомість її батьки та друзі обурені поведінкою дівчини і вимагають припинити.

Ye & Bianca today in LA pic.twitter.com/KR4x11A5dq — Donda Times (@dondatimes) March 19, 2024

Нагадаємо, Б'янка забула, як правильно носити колготи і навіщо потрібна спідня білизна. Також ми розповідали, кому мститься Канье Вест, коли оголює дружину.