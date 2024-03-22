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Скандальний Каньє Вест подарував дружині розкішний Porsche

22 березня 2024 23:20
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Анна Сірик
редактор
Скандальний Каньє Вест подарував дружині розкішний Porsche
Американський репер Каньє Вест зі своєю дружиною архітекторкою Б'янкою Цензорі. Фото: BACKGRID
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Репер Каньє Вест подарував своїй дружині люксове авто. Б'янка Цензорі сіла за кермо новенького Porsche білого кольору і була дуже щасливою.

Відео виклали в соцмережі X.

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У мережі з'явилось відео, на якому дружина репера Каньє Веста Б'янка Цензорі вибирає собі авто. Їй сподобався білий Porsche.

Чоловік відразу вирішив придбати подарунок і пара вирушила підписувати документи. В цей момент дівчина сіла на коліна Веста, поки він вирішував питання.

Б'янка, як завжди, була оголена. Вона вдягла прозоре тілесне боді без бюстгалтера, мінішорти від Prada та білі туфлі. Дівчина була дуже щаслива, коли сіла за кермо своєї нової автівки. 

Зіркова пара шокує публіку вже практично рік. Відразу після одруження Б'янка почала оголюватись, втім щоразу встановлює нові рекорди з епатажності. Пліткують, що саме чоловік змушує її роздягатись на людях. Натомість її батьки та друзі обурені поведінкою дівчини і вимагають припинити.

Нагадаємо, Б'янка забула, як правильно носити колготи і навіщо потрібна спідня білизна. Також ми розповідали, кому мститься Канье Вест, коли оголює дружину.

США
скандал
Каньє Вест
авто
репер
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