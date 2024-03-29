Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Бывшая Канье Уэста шокировала откровенными признаниями об отношениях с рэпером arrow

Бывшая Канье Уэста шокировала откровенными признаниями об отношениях с рэпером

29 марта 2024 17:11
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Модель Эмбер Роуз рассказала, как Канье Вест заставлял ее обнажаться перед публикой
Американская актриса и модель Эмбер Роуз. Фото: instagram.com/amberrose/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Бывшая девушка рэпера Канье Уэста Эмбер Роуз с ужасом вспоминает их отношения. По ее словам, Канье — умелый манипулятор, который контролирует своих избранниц и диктует, что им одевать.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Бывшая Канье Уэста вспомнила абьюз в отношениях с рэпером

Эмбер Роуз утверждает, что ее бывший парень, рэпер Канье Уэст, заставлял ее одеваться "очень сексуально" и привлекать внимание публики, несмотря на то, что ей нравились скромные образы. Пара встречалась в период с 2008 по 2010 год.

Бывшая Канье Васта шокировала откровенными признаниями об отношениях с рэпером - фото 1
Модель Эмбер Роуз с рэпером Канье Уэстом. Фото: dailymail.co.uk

Модель призналась, что в то время была еще очень молодой и соглашалась на все, что он ей предлагал. В начале их отношений Эмбер было 24 года, а реперу — чуть за 30.

Бывшая Канье Васта шокировала откровенными признаниями об отношениях с рэпером - фото 2
Модель Эмбер Роуз с рэпером Канье Уэстом. Фото: dailymail.co.uk

Навязанный Канье Уэстом образ мешал актрисе даже после их расставания. Для участия в рабочих проектах звезду заставляли раздеваться.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Page Six (@pagesix)

"Продюсеры говорили мне: "Мы хотим снять это видео для MTV, но нужно чтобы ты была в бассейне, в бикини, с мартини в руке", — рассказала Эмбер Роуз и добавила, что ей отказывали в съемках, если она не соглашалась быть в образе "девушки Канье Уэста".

Напомним, рэпер Канье Уэст обнажил ягодицы жены. Также он публично снимал с нее одежду на улице.

США
скандал
Канье Уэст
одежда
отношения
рэпер
зарубежные звезды
стиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ