Модель Эмбер Роуз рассказала, как Канье Вест заставлял ее обнажаться перед публикой

Бывшая Канье Уэста шокировала откровенными признаниями об отношениях с рэпером
Бывшая девушка рэпера Канье Уэста Эмбер Роуз с ужасом вспоминает их отношения. По ее словам, Канье — умелый манипулятор, который контролирует своих избранниц и диктует, что им одевать.
Об этом пишет Daily Mail.
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Эмбер Роуз утверждает, что ее бывший парень, рэпер Канье Уэст, заставлял ее одеваться "очень сексуально" и привлекать внимание публики, несмотря на то, что ей нравились скромные образы. Пара встречалась в период с 2008 по 2010 год.
Модель призналась, что в то время была еще очень молодой и соглашалась на все, что он ей предлагал. В начале их отношений Эмбер было 24 года, а реперу — чуть за 30.
Навязанный Канье Уэстом образ мешал актрисе даже после их расставания. Для участия в рабочих проектах звезду заставляли раздеваться.
"Продюсеры говорили мне: "Мы хотим снять это видео для MTV, но нужно чтобы ты была в бассейне, в бикини, с мартини в руке", — рассказала Эмбер Роуз и добавила, что ей отказывали в съемках, если она не соглашалась быть в образе "девушки Канье Уэста".
Напомним, рэпер Канье Уэст обнажил ягодицы жены. Также он публично снимал с нее одежду на улице.
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