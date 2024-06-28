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Колишня наречена Фредді Мерк'юрі заробить на альбомах Queen шалені статки

28 червня 2024 12:00
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кохана Фредді Мерк'юрі отримає кошти від угоди із Sony Music — деталі
Фронтмен гурту Queen Фредді Мерк'юрі із нареченою Мері Остін. Фото: instagram.com/freddiemercuryclub/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Мері Остін, якій вдалося підкорити серце фронтмена легендарного гурту Queen Фредді Мерк'юрі отримає величезну суму від продажу музичного і відеокаталогу музикантів. Їй належить відсоток від угоди із корпорацією Sony Music.

Про це повідомляє The Sun.

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Кохана Фредді Мерк'юрі отримає солідний відсоток від угоди із Sony Music

Корпорація Sony Music придбала музичний і відеокаталог Queen за 1 млрд фунтів стерлінгів ( приблизно 1,26 млрд доларів). Відсоток від рекордної угоди отримає колишня наречена Фредді Мерк'юрі Мері Остін, якій належать права на пісні гурту. 

Вона отримає 187,5 мільйонів фунтів стерглінгів (231 млн доларів).

Мері Остін вже отримала половину статків британського рокера, після його смерті у 1991 році, а потім ще 25 відсотків, після смерті його батьків.

Фредді Мерк'юрі із колишньою нареченою
Фронтмен гурту Queen Фредді Мерк'юрі із нареченою Мері Остін. Фото: instagram.com/freddiemercuryclub/
Колишня наречена Фредді Мерк'юрі отримає мільйони завдяки пісня гурту Queen
Фронтмен гурту Queen Фредді Мерк'юрі із нареченою Мері Остін. Фото: instagram.com/freddiemercuryclub/
Як заробляє кохана Фредді Мерк'юрі Мері Остін
Фронтмен гурту Queen Фредді Мерк'юрі із нареченою Мері Остін. Фото: instagram.com/freddiemercuryclub/
Наречена лідера гурту Queen Мері Остін отримує прибуток з пісень музикантів
Фронтмен гурту Queen Фредді Мерк'юрі із нареченою Мері Остін. Фото: instagram.com/freddiemercuryclub/

Нині вона також отримує 18,75% доходів від компанії Queen Productions, яка володіє каталогом гурту, а також виплачує гонорари його учасникам Роджеру Тейлору, Джону Дікону та Брайану Мею.

Історія знайомства Фредді Мерк'юрі та Мері Остін

Мері вперше зустріла Фредді у 1970 році. Він був невідомим 20-річним музикантом, який переїхав до Лондона із Занзібару, а вона була 19-річною студенткою факультету мистецтв. Вони з'їхалися і в 1973 році заручилися.

Після шести років разом, Фредді зізнався, що йому подобаються чоловіки. Пара перестала жити разом, однак вони стали найкращими друзями. Мері доглядала за музикантом, коли його здоров'я погіршилось через ускладнення СНІДу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що штучний інтелект відтворив Мерилін Монро. Також ми розповідали, що голлівудський актор Бред Пітт наважився на рішучий крок заради порятунку стосунків із дітьми.

музика
гроші
відносини
закордонні зірки
Queen
спадок
права

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