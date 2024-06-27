Бред Пітт наважився на рішучий крок заради порятунку стосунків із дітьми

Актор Бред Пітт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/

Актор Бред Пітт хоче помиритися із Анджеліною Джолі, щоб відновити стосунки зі своїми дітьми після того, як їхні доньки Шайло та Вів'єн відмовилися від його прізвища. Інсайдер зазначає, що Бред Пітт шкодує, що поставив на перше місце боротьбу з матір'ю своїх дітей.

Про це пише In Touch Weekly.

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За словами інсайдера, тепер Пітт не зловживає алкоголем і став іншою людиною. Він сподівається, що згодом діти захочуть відновити стосунки з ним.

"Ніколи Бред не уявляв собі цю багаторічну боротьбу та суперництво. Він готовий підняти руки вгору та здатися", — каже джерело.

Діти пари не хочуть мати нічого спільного зі своїм батьком.

"Те, що діти відмовилися від його прізвища — це лише верхівка айсберга. Бред витратив багато часу і грошей, намагаючись зробити те, що, на його думку, було правильним для його дітей, але тепер він задається питанням, чи це коштувало того", — каже інсайдер і зазначає, що головна причина, через яку він хотів зберегти виноробню Chateau Miraval, за яку бореться з колишньою дружиною, це передати її дітям.

У Анджеліни Джолі та Бреда Пітта шестеро дітей: прийомні — Меддокс, Захара та Пакс, а також біологічні — Шайло, Нокс та Вів'єн.

"Miraval був чимось, що діти могли від нього отримати, і на чому могли б будувати своє життя, коли його не стане. Але якщо вони цього не хочуть, це не має сенсу", — говорить інсайдер.

Зараз актор шкодує про все, що сталося між ним, його колишньою дружиною та дітьми.

"Він шкодує про все, що сталося, і знає, що не був зразковим чоловіком чи батьком у той час, коли вони були разом. Бред знає, що не може форсувати події, не може змусити своїх дітей захотіти побачити його. Це станеться на їх умовах, але він буде поряд, коли вони будуть готові", — говорить інсайдер.

Розрив із дітьми Пітт переживає важко. Новина про заяву Шайло про відмову від його прізвища стала для нього серйозним ударом і "розбила йому серце". Рішення Шайло з'явилося незабаром після того, як її молодша сестра Вів'єн також відмовилася від прізвища Пітта.

Прийомні діти не спілкуються з Піттом вже давно і не хочуть мати з ним нічого спільного. Пакс у соцмережах називав батька "жахливою людиною", яка тримає в страху своїх дітей, і "засранцем світового класу", а Захара виступала в коледжі, представляючись як Захара Марлі Джолі.

Про розлучення Бред Пітт та Анджеліна Джолі оголосили ще у 2016 році. Актриса публічно звинуватила колишнього чоловіка і вирішила домогтися одноосібної опіки над дітьми, судові суперечки між ними продовжуються досі.

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі вийшла на червону доріжку з дочкою. А також ми писали, що Анджеліна Джолі показала нове татуювання.