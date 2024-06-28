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Бывшая невеста Фредди Меркьюри заработает на альбомах Queen огромное состояние

28 июня 2024 12:00
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Любимая Фредди Меркьюри получит средства от сделки с Sony Music — детали
Фронтмен группы Queen Фредди Меркьюри с невестой Мэри Остин. Фото: instagram.com/freddiemercuryclub/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Мэри Остин, которой удалось покорить сердце фронтмена легендарной группы Queen Фредди Меркьюри, получит огромную сумму от продажи музыкального и видеокаталога музыкантов. Ей принадлежит процент от соглашения с корпорацией Sony Music.

Об этом сообщает The Sun.

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Любимая Фредди Меркьюри получит солидный процент от сделки с Sony Music

Корпорация Sony Music приобрела музыкальный и видеокаталог Queen за 1 млрд фунтов стерлингов (примерно 1,26 млрд долларов). Процент от рекордной сделки получит бывшая невеста Фредди Меркьюри Мэри Остин, которой принадлежат права на песни группы.

Она получит 187,5 миллиона фунтов стерлингов (231 млн долларов).

Мэри Остин уже получила половину состояния британского рокера, после его смерти в 1991 году, а затем еще 25 процентов, после смерти его родителей.

Фредди Меркьюри с бывшей невестой
Фронтмен группы Queen Фредди Меркьюри с невестой Мэри Остин. Фото: instagram.com/freddiemercuryclub/
Бывшая невеста Фредди Меркьюри получит миллионы благодаря песня группы Queen
Фронтмен группы Queen Фредди Меркьюри с невестой Мэри Остин. Фото: instagram.com/freddiemercuryclub/
Как зарабатывает возлюбленная Фредди Меркьюри Мэри Остин
Фронтмен группы Queen Фредди Меркьюри с невестой Мэри Остин. Фото: instagram.com/freddiemercuryclub/
Невеста лидера группы Queen Мэри Остин получает прибыль с песен музыкантов
Фронтмен группы Queen Фредди Меркьюри с невестой Мэри Остин. Фото: instagram.com/freddiemercuryclub/

В настоящее время она получает 18,75% доходов от компании Queen Productions, которая владеет каталогом группы, а также выплачивает гонорары ее участникам Роджеру Тейлору, Джону Дикону и Брайану Мэю.

История знакомства Фредди Меркьюри и Мэри Остин

Мэри впервые встретила Фредди в 1970 году. Он был неизвестным 20-летним музыкантом, переехавшим в Лондон из Занзибара, а она была 19-летней студенткой факультета искусств. Они съехались и в 1973 году обручились.

После шести лет вместе, Фредди признался, что ему нравятся мужчины. Пара перестала жить вместе, однако они стали лучшими друзьями. Мэри ухаживала за музыкантом, когда его здоровье ухудшилось из-за осложнений СПИДа.

Напомним, ранее мы писали, что искусственный интеллект воспроизвел Мэрилин Монро. Также мы рассказывали, что голливудский актер Брэд Питт решился на решительный шаг по спасению отношений с детьми.

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