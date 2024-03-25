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Колишня Потапа або FIINKA — у "Дії" розпочалось голосування за Нацжурі Євробачення-2024

25 березня 2024 12:55
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Колишня Потапа або FIINKA — у "Дії" розпочалось голосування за Нацжурі Євробачення-2024
Українська співачка FIINKA. Фото: instagram.com/fiinka_official/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українці можуть обрати членів журі, які оцінюватимуть виступи учасників з інших країн у фіналі Пісенного конкурсу Євробачення-2024 у Мальме. У додатку "Дія" вже стартувало голосування.

Про це пише "Суспільне".

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З 25 березня до 1 квітня триватиме опитування у додатку "Дія". Українці можуть обрати з 10 кандидатів. Оцінювати конкурсантів буде п'ятірка обраних, а головою журі стане той, хто отримає найбільше голосів.

Голосування у "Дії". Фото: скріншот
Голосування у "Дії". Фото: скріншот

Кандидати у Нацжурі Євробачення

  • Fiїnka — співачка і фіналістка національного відбору на "Євробачення-2023".
  • Олексій Бондаренко — музичний оглядач, засновник і головний редактор медіа про нову українську культуру "Лірум".
  • Олександр Варениця — піар-фахівець, співзасновник агенції з просування української музики на міжнародний ринок Go West. Його тричі визнавали найкращим музичним журналістом за версіями Kyiv Music Days та Karabas Live Awards.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FIЇNKA (@fiinka_official)

  • Ірина Горова — продюсерка з понад 10-річним досвідом роботи в креативній індустрії. Вона заснувала музичний лейбл Pomitni, а в 2020 році увійшла до списку найуспішніших жінок України за версією Forbes Ukraine. 
  • Олена Коляденко — керівниця танцювального колективу Freedom Ballet, продюсерка гуртів Freedom Jazz та Kadnay. Хореографка, яка неодноразово була режисеркою-постановницею виступів українських артистів на "Євробаченні" та великих телевізійних шоу.
  • Макс Нагорняк — засновник та автор музичного медіа Bezodnya Music і член журі багатьох українських музичних премій. Переможець MUZVAR AWARDS-2023 у номінації "Музична журналістика".
  • Анна Свиридова — продюсерка та програмна директорка радіостанцій з 25-річним досвідом роботи. Вона одна з членів експертної ради національної музичної премії YUNA.
  • Костянтин Томільченко — креативний продюсер телевізійних проєктів "Україна має талант", "Х-Фактор", "Маска". Також він неодноразово працював режисером-постановником виступів українських артистів на "Євробаченні".
  • Олена Тополя (Alyosha) — співачка, яка представила Україну на "Євробаченні-2010 в Осло". 
  • Євген Тріплов — автор і музичний продюсер пісень для багатьох українських артистів. Зараз він також шоуранер музичного реаліті-шоу "Мультитрек".

 Склад журі оголосять 11 травня, саме у день гранд-фіналу "Євробачення-2024" в Мальме. Україна ж виступить на конкурсі 7 травня у першій частині першого півфіналу.

Нагадаємо, предстаниця Грузії на пісенному конкурсі переживає особисту трагедію — її брата знайшли мертвим. Також ми писали, хто новий конкурент України.

Євробачення
Дія
голосування
українські зірки
пісня
конкурс

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