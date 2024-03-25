Колишня Потапа або FIINKA — у "Дії" розпочалось голосування за Нацжурі Євробачення-2024

Українська співачка FIINKA. Фото: instagram.com/fiinka_official/

Українці можуть обрати членів журі, які оцінюватимуть виступи учасників з інших країн у фіналі Пісенного конкурсу Євробачення-2024 у Мальме. У додатку "Дія" вже стартувало голосування.

Про це пише "Суспільне".

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З 25 березня до 1 квітня триватиме опитування у додатку "Дія". Українці можуть обрати з 10 кандидатів. Оцінювати конкурсантів буде п'ятірка обраних, а головою журі стане той, хто отримає найбільше голосів.

Голосування у "Дії". Фото: скріншот

Кандидати у Нацжурі Євробачення

Fiїnka — співачка і фіналістка національного відбору на "Євробачення-2023".

Олексій Бондаренко — музичний оглядач, засновник і головний редактор медіа про нову українську культуру "Лірум".

Олександр Варениця — піар-фахівець, співзасновник агенції з просування української музики на міжнародний ринок Go West. Його тричі визнавали найкращим музичним журналістом за версіями Kyiv Music Days та Karabas Live Awards.

Ірина Горова — продюсерка з понад 10-річним досвідом роботи в креативній індустрії. Вона заснувала музичний лейбл Pomitni, а в 2020 році увійшла до списку найуспішніших жінок України за версією Forbes Ukraine.

Олена Коляденко — керівниця танцювального колективу Freedom Ballet, продюсерка гуртів Freedom Jazz та Kadnay. Хореографка, яка неодноразово була режисеркою-постановницею виступів українських артистів на "Євробаченні" та великих телевізійних шоу.

Макс Нагорняк — засновник та автор музичного медіа Bezodnya Music і член журі багатьох українських музичних премій. Переможець MUZVAR AWARDS-2023 у номінації "Музична журналістика".

Анна Свиридова — продюсерка та програмна директорка радіостанцій з 25-річним досвідом роботи. Вона одна з членів експертної ради національної музичної премії YUNA.

Костянтин Томільченко — креативний продюсер телевізійних проєктів "Україна має талант", "Х-Фактор", "Маска". Також він неодноразово працював режисером-постановником виступів українських артистів на "Євробаченні".

Олена Тополя (Alyosha) — співачка, яка представила Україну на "Євробаченні-2010 в Осло".

Євген Тріплов — автор і музичний продюсер пісень для багатьох українських артистів. Зараз він також шоуранер музичного реаліті-шоу "Мультитрек".

Склад журі оголосять 11 травня, саме у день гранд-фіналу "Євробачення-2024" в Мальме. Україна ж виступить на конкурсі 7 травня у першій частині першого півфіналу.

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