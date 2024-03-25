Бывшая Потапа или FIINKA — у "Дії" началось голосование за Нацжюри Евровидения-2024

Украинская певица FIINKA. Фото: instagram.com/fiinka_official/

Украинцы могут выбрать членов жюри, которые будут оценивать выступления участников из других стран в финале Песенного конкурса Евровидения-2024 в Мальме. В приложении "Дія" уже стартовало голосование.

Об этом пишет "Суспільне".

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С 25 марта по 1 апреля продлится опрос в приложении "Дія". Украинцы могут выбирать из 10 кандидатов. Оценивать конкурсантов будет пятерка избранных, а главой жюри станет тот, кто получит больше всего голосов.

Голосование в "Дії". Фото: скриншот

Кандидаты в Нацжюри Евровидение

FIINKA — певица и финалистка национального отбора на Песенный конкурс "Евровидение-2023".

Алексей Бондаренко — музыкальный обозреватель, основатель и главный редактор медиа о новой украинской культуре "Лирум".

Александр Вареница — пиар-специалист, соучредитель агентства по продвижению украинской музыки на международный рынок Go West. Он трижды признавался лучшим музыкальным журналистом по версиям Kyiv Music Days и Karabas Live Awards.

Ирина Горова — продюсер с более чем 10-летним опытом работы в креативной индустрии, а также основатель и CEO музыкального лейбла Pomitni. В 2020 году вошла в список самых успешных женщин Украины по версии Forbes Ukraine.

Елена Коляденко — руководительница танцевального коллектива Freedom Ballet, продюсер группы Freedom Jazz и Kadnay. Хореограф, неоднократно была режиссером-постановщиком выступлений украинских артистов на "Евровидении" и больших телевизионных шоу.

Макс Нагорняк — основатель и автор музыкального медиа Bezodnya Music. Блогер, обозреватель украинской музыки. Член жюри многих украинских музыкальных премий. Победитель MUZVAR AWARDS-2023 в номинации "Музыкальная журналистика".

Анна Свиридова — продюсер и программный директор радиостанций с 25-летним опытом работы. Также она член кине экспертного совета национальной музыкальной премии YUNA.

Константин Томильченко — креативный продюсер телевизионных проектов "Украина имеет талант", "Х-Фактор", "Маска", а также неоднократно был режиссером-постановщиком выступлений украинских артистов на "Евровидении".

Елена Тополя (Alyosha) — певица, которая представляла Украину на "Евровидении-2010 в Осло".

Евгений Триплов — автор и музыкальный продюсер песен для многих украинских артистов. Шоуранер музыкального реалити-шоу "Мультитрек".

Состав жюри объявят 11 мая, как раз в день гранд-финала "Евровидение-2024" в Мальме. Украина выступит на конкурсе 7 мая в первой части первого полуфинала.

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