Колишня снайперка Емеральд емоційно відреагувала на хейт у свій бік
Колишня снайперка, блогерка Євгенія Емеральд, яка розлучається з військовослужбовцем Євгеном Стипанюком, опублікувала відео, на якому танцює на тлі гаражів. Судячи з надписом, так вона радіє вручення підозри аб’юзеру (скоріш за все її чоловіку). Втім, не всім сподобалися танці Євгенії.
В сторіз свого Instagram, Емеральд емоційно відповіла хейтерам.
Емеральд звернулась до хейтерів
На відео Євгенія танцює в чорній короткій сукні і не приховує своєї радості. До цього подібний контент вона не публікувала, то ж реакція в коментарях була різна.
"Кому не подобається мій прекрасний настрій, вигляд і веселі танці — мені вас дуже шкода, люди. Ви що думаєте, що жертва має бути весь час жертвою. Ви хочете бачити сльози, страждання? То ви більше цього не побачите… Кому не подобається — на фіг в пляж, відписалися", — заявила Емеральд.
Також колишня снайперка прокоментувала свою волонтерську діяльність. В коментарях деякі підписники закидають Емеральд спробу заробити грошей на проєктах з допомоги жінкам. Євгенія не промовчала.
"Я дійсно хочу і буду допомагати жінкам. А для оцих квочок, по іншому я вас назвати не можу, скажу — в мене взагалі не залишилось заощаджень. Я роблю все своїми силами. Бо в мене не має олігарха, інвестора, багато тата чи коханця. І зараз мені доводиться навіть продавати свою автівку для того, щоб продовжувати робити те, що я роблю", — підсумувала Євгенія.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Євгенію Емеральд було скоєно замах. Також ми розповідали, що Емеральд зробила шокуюче зізнання про пережите насилля в дитинстві.
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