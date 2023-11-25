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Колишня снайперка Емеральд емоційно відреагувала на хейт у свій бік

25 листопада 2023 21:32
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Стас Кожушко
Редактор
Колишня снайперка Емеральд емоційно відреагувала на хейт у свій бік
Блогерка, громадська діячка Євгенія Емеральд. Фото: Instagram/emerald.evgeniya
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Колишня снайперка, блогерка Євгенія Емеральд, яка розлучається з військовослужбовцем Євгеном Стипанюком, опублікувала відео, на якому танцює на тлі гаражів. Судячи з надписом, так вона радіє вручення підозри аб’юзеру (скоріш за все її чоловіку). Втім, не всім сподобалися танці Євгенії.

В сторіз свого Instagram, Емеральд емоційно відповіла хейтерам.

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На відео Євгенія танцює в чорній короткій сукні і не приховує своєї радості. До цього подібний контент вона не публікувала, то ж реакція в коментарях була різна.

"Кому не подобається мій прекрасний настрій, вигляд і веселі танці — мені вас дуже шкода, люди. Ви що думаєте, що жертва має бути весь час жертвою. Ви хочете бачити сльози, страждання? То ви більше цього не побачите… Кому не подобається — на фіг в пляж, відписалися", заявила Емеральд.

Також колишня снайперка прокоментувала свою волонтерську діяльність. В коментарях деякі підписники закидають Емеральд спробу заробити грошей на проєктах з допомоги жінкам. Євгенія не промовчала.

"Я дійсно хочу і буду допомагати жінкам. А для оцих квочок, по іншому я вас назвати не можу, скажу — в мене взагалі не залишилось заощаджень. Я роблю все своїми силами. Бо в мене не має олігарха, інвестора, багато тата чи коханця. І зараз мені доводиться навіть продавати свою автівку для того, щоб продовжувати робити те, що я роблю", — підсумувала Євгенія. 

Емеральд
Реакція Євгенії Емеральд на хейт. Скриншоти: Instagram/emerald.evgeniya

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Євгенію Емеральд було скоєно замах. Також ми розповідали, що Емеральд зробила шокуюче зізнання про пережите насилля в дитинстві.

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